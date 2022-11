Vanvittigt masseslagsmål i pokalbrag

De russiske fodboldklubber Zenit og Spartak Moskva var søndag ansvarlige for skandaløse scener, da holdene tørnede sammen i pokalturneringen.

Holdene spillede 0-0 og skulle afgøre kampen i en straffesparkskonkurrence, men forinden brød et vildt masseslagsmål løs.

En spiller fra hvert hold indledte balladen, men i løbet af få sekunder var en stor del af begge hold samt spillere og ledere fra bænkene involveret.

Slag og spark fløj rundt, og da røgen havde lagt sig, stangede kampens dommer efter en længere pause tre røde kort ud til begge mandskaber.

Ifølge Zenits hjemmeside 'blussede følelserne op', mens Spartak Moskva er lidt mere detaljeret.

- Alle slås. Også reserver og stab, skriver klubben på sin hjemmeside.

Spartak Moskva bemærker også, at der allerede tidligere i kampen var optræk til tumult. Inden den vilde episode havde Spartak og Zenit fået henholdsvis seks og fire gule kort - alle faldt i anden halvleg.

Zenit vandt den efterfølgende straffesparkskonkurrence, men Spartak tog alligevel førstepladsen i gruppen og går videre, mens Zenit sluttede som nummer tre af fire hold.

