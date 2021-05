Var på VIP-plads: Åbenlys flirt

Mikael Anderson er udset til at give endnu mere energi til AGF's centrale midtbane, hvis FC Midtjylland accepterer aarhusianernes bud på seks mio. kr.

Det var et opsigtsvækkende hint om AGF's ambitioner på transfermarkedet, da De Hvi'e fredag aften sikrede sig adgang til Europa.

I VIP-området befandt sig nemlig FC Midtjyllands midtbanekraftværk Mikael Anderson.

Islændingen er vokset op i Aarhus, men opholdet på stadion var ikke et tilfældigt.

Han var inviteret af AGF som led i noget, som begynder at minde om en åbenlys flirt.

Mikael Anderson har flere gange været på blokken i AGF, og De Hvi'e har forgæves forsøgt at lokke ham ud af ulvenes kløer de seneste år.

Mikael Anderson - varmt navn i AGF. Foto: Claus Bonnerup

Nu stepper AGF's nytiltrådte sportschef Stig Inge Bjørnebye op i bestræbelserne på at lande sin første vigtige spiller.

AGF har ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede smidt et bud af sted i omegnen af seks mio. kr., og dermed er aarhusianerne klar til at sætte pengene fra salget af Casper Højer i cirkulation. Den handel udløser omkring fem mio. kr.

Mikael Anderson er bundet på en langvarig aftale i FC Midtjylland til sommeren 2024, og direktør Claus Steinlein udtrykte på sidste spilledag forventning om, at islændingen skulle være en del af det kuld, som skulle genrejse holdet efter sommerpausen.

Det ligner dog rendyrket forhandlingstaktik.

Mikael Anderson spillede en betydelig rolle hos FC Midtjylland på vej mod mesterskabet i 2020, men han er røget ned i hierarkiet, og Anderson har internt signaleret, at han føler, at nu er tiden inde til at komme videre.

