Veloplagte FCN kvaser nordjyske favoritter og tager pokalen

Det lå ikke i kortene, at det skulle ende sådan, men FC Nordsjællands kvindehold sikrede sig onsdag aften sit andet pokaltrofæ i historien.

Klubben fra Farum var undertippet mod Fortuna Hjørring, men det var mildest talt ikke til at se. FCN spillede især flot i første halvleg og slog nordjyderne med 2-0.

Kampen blev spillet på Aalborg Portland Park og markerede begyndelsen på DM-ugen, hvor Danmarks Idrætsforbund uddeler over 200 guldmedaljer i de kommende dage.

Der var gratis adgang, og 3006 tilskuere var på plads på tribunerne, hvor også det danske kvindelandshold havde taget plads.

Det betød, at et pigehold fra Fortuna Hjørring i første halvleg havde mest travlt med at observere stjernerne på rækken foran sig, og det var de måske bedst tjent med.

I hvert fald spillede Fortuna Hjørring forfærdeligt i kampens indledning, hvor FCN skabte den ene chance efter den anden.

Princess Marfo skød lige forbi mål, og Karen Linnebjerg hamrede kuglen på stolpen, inden der var gået ti minutter.

Fortuna Hjørring-spillerne virkede forkrampede, og træner Bo Zinck lignede en mand, der var i chok over sine spilleres manglende intensitet.

Tidligere har han med stort temperament opildnet spillere på sidelinjen hos herreholdet fra Jammerbugt FC, men temperamentet var fordampet.

26 minutter inde i kampen gik det galt for nordjyderne. Efter et insisterende FCN-pres fik Karen Linnebjerg bolden i feltet og sparkede den i kassen via stolpen.

Det hjalp ikke på apatien hos Fortuna Hjørring, som lukkede mål ind igen efter 39 minutter. Denne gang havnede kuglen hos 18-årige Emilía Ásgeirsdóttir, der scorede til 2-0.

I anden halvleg gik Fortuna Hjørring helt anderledes til værks. Bo Zinck var konstant i sving på sidelinjen, og spillerne var fyr og flamme.

FCN formåede at ride stormen af i første omgang, men efter 77 minutter var det lige ved at gå galt.

Efter en tackling, som fik flere af landsholdsspillerne op af stolen på tribunen, fik nordjyderne straffespark, da dommeren havde set tacklingen på video. Men Karoline Olesen misbrugte, og Fortuna Hjørring kunne ikke stille mere op.