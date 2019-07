Veteran får debut i dag: Har spillet to kampe på tre år

Henrik ’Henke’ Larsson har truffet et svært valg: Skulle han kaste en 16-årig knægt i ilden på Friends Arena senere i eftermiddag – eller var det klogere at satse på en 35-årig rutineret dansker, der blot har spillet to turneringskampe siden 2016?

Valget faldt på Anders Lindegaard, der dermed får debut, når Helsingborgs IF kl. 16.00 stiller op til svensk point-polka mod AIK Stockholm på det relativt nye svenske nationalstadion.

- Et eller andet sted har han rutinen, begrunder Henrik Larsson, der udtog Anders Lindegaard allerede inden, fynboen fredag havde gennemført sin første træning i klubben. Ovenikøbet efter en sommer, hvor den forhenværende United-keeper godt nok har løbetrænet – men også holdt ferie.

- Kroppen er helt okay. Jeg har trænet lidt med bold i England, to dage inden jeg kom her, og jeg har løbet en masse i ferien, siger Anders Lindegaard til fotbollskanalen.se.

Den karismatiske dansker blev i 2009 degraderet i OB, der hentede Roy Carroll, men blot et år senere hentede selveste Alex Ferguson fynboen i norske Aalesund. Anders Lindegaard snusede til landsholdet i den periode og kæmpede længe med David de Gea om målmandsposten – en duel danskeren tabte efter en skade.

Han har siden 2015 været på kontrakt i West Bromwich Albion, Preston og Burnley, men meget over 30 førsteholdskampe er det ikke blevet til de seneste seks sæsoner.

Anders Lindegaard i aktion i august sidste år i Europa League-opgøret mellem Burnley og Aberdeen. Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var også langt fra meningen, Anders Lindegaard skulle i aktion så hurtigt – endsige præsenteres i Helsingborgs IF. Men Kalle Joelsons skade fremskyndede processen og den kontrakt, der løber to-et-halvt år – dog med en klausul, hvor begge parter kan afbryde samarbejdet.

- Det er den privat sag, som jeg ikke har lyst til at kommentere. Jeg kommer med en ambition om at spille her i to-et-halvt år, siger Anders Lindegaard til fotbollskanalen.se.

Han fortæller også, at økonomi ikke har været et issue:

- Jeg kommer ikke for at tjene penge, jeg kommer for at spille fodbold. Jeg skal være stor nok til at erkende, at det er første gang i lang tid, det primært handler om det. Når du er ude, så er du der også for at tjene penge og for oplevelsens skyld. Min familie vil gerne hjem, og jeg vil gerne spille fodbold. Det føles godt, og jeg har truffet et valg, der ikke er baseret på økonomi.

Se også: Ny klub: Lindegaard løser målmandskrise

Se også: Dagens helt: Dansker laver en 'Ronaldo'

Se også: Stjerne frasiger sig sin løn for at hjælpe sin hjerteklub