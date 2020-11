- Vi er bekymrede for udviklingen

Thomas Bælum, der er administrerende direktør i AaB, er bekymret for nedlukningen i Nordjylland

Som følge af coronasmitte mellem mink og mennesker lukkes der nu syv kommunegrænser i Nordjylland.

De nye restriktioner kan komme til at gå ud over Superligaklubben AaB, der har spillere, der er bosat i kommunerne.

- Vi afventer og er bekymrede for udviklingen. Vi mangler en præcisering af de her restriktioner, siger Thomas Bælum, der er administrerende direktør i AaB.

Foto: Polfoto/Jens Dresling

Men selvom Superligaen i forvejen er hårdt ramt, og de nye restriktioner muligvis kan ramme AaB, så tror Thomas Bælum, at det fortsat vil være muligt at afvikle kampe.

- Jeg kan ikke forestille mig, at restriktionerne bliver så hårde, at vores spillere ikke kan gå på arbejde. Vi har et samfund, der kører, siger Thomas Bælum til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vores spillere lever i det her test-system, og vi har ikke haft et eneste smittetilfælde. Protokollerne virker, det håber jeg, at man vil kigge på, så vi ikke skal ud i en total nedlukning.

Men skulle det gå så vidt, at borgere, der bosat i de syv kommuner, ikke kan tage på arbejde, så har Thomas Bælum allerede lagt en plan.

- Vi kan sagtens finde metoder, hvor vi kan isolere spillere på den anden side af broen. Spillerne lever allerede meget isoleret og har ikke kontakt med andre mennesker. De skal nok være der i Randers i morgen, siger Thomas Bælum.

