Viborg henter kantspiller i Barcelona

Viborg FF har været på indkøb i en af Europas største klubber.

Torsdag oplyser superligaklubben, at man har hentet Nils Mortimer Moreno. Den 21-årige spanier skifter til Viborg fra FC Barcelonas andethold, FC Barcelona B.

Mortimer Moreno, der beskrives som en kantangriber, har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

Spanieren kommer oprindeligt fra Malaga, men har fået sin fodboldopdragelse på Barcelonas ungdomsakademi.

- Jeg er rigtig glad for at have skrevet under her, og glæder mig til at spille for Viborg. Jeg søgte en ny udfordring med førsteholdsfodbold, og jeg ved, at den danske liga er stærk, siger Mortimer Moreno på Viborgs hjemmeside.

- Jeg har haft gode samtaler med folk her i klubben, og projektet med unge spillere og en offensiv spillestil er noget, der tiltaler mig meget. Nu ser jeg meget frem til at komme i gang med den spændende sæson, der venter.

Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, kalder klubbens nye spiller for en hurtig, teknisk dygtig og driblestærk kantangriber.

- Han har stor spilintelligens, han er en dygtig presspiller, som arbejder hårdt begge veje, så derfor tror vi på, at han passer godt ind i vores stil. Det er en spiller, som er rigtig sulten efter førsteholdsfodbold, så han kan tage de næste skridt i karrieren, og vi glæder os til at se ham i den grønne trøje, siger Fredberg på klubbens hjemmeside.

Viborg indleder 2022/23-sæsonen 17. juli, hvor holdet tager imod AaB i Superligaen.

