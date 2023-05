Viborg-målscorer ærgrer sig: Vi moste FCK

I en intens topkamp i Superligaen tabte Viborg mandag 1-2 til FC København, og dermed blev den sidste teoretiske mulighed for et sensationelt viborgensisk mesterskab slukket.

Det er tredje gang i foråret, at Viborg taber til FCK med præcis dét resultat, og det ærgrer Viborgs målscorer Jakob Bonde, der mener, at Viborg havde fortjent bedre.

- Jeg er frustreret og skuffet, fordi jeg føler, at vi havde fortjent at få noget med fra kampen. Jeg synes, at vi moste dem på alle parametre i anden halvleg, og de var nærmest ikke på vores banehalvdel.

- De tre kampe hvor vi har mødt dem, har vi været lige ved og næsten, og nederlaget her var vel den gang, vi har været tættest på. Det er super irriterende. Jeg synes, at vi dominerede dem i 75 minutter af kampen, siger midtbanespilleren.

Jakob Bonde reducerede til 1-2 på et straffespark en time inde i kampen. Trods et tungt Viborg-pres blev Bondes reducering til 1-2 ikke fulgt op af en udligning, og derfor kunne FCK tage de tre point, der endte med at gøre holdet til dansk mester.

Viborg-træner Jacob Friis er ligeledes ærgerlig over udfaldet af mandagens kamp, som kan invitere AGF helt ind i kampen om bronzemedaljerne igen.

- Vi præsterede langt hen ad vejen, men tabte, og det er jeg voldsomt skuffet over. Vi har stadig ét skud i bøssen for at få medaljer, men lige nu er jeg mest skuffet over, at vi er afskåret fra de sjovere medaljer.

- Vi er her ikke, fordi vi bare er tilfredse med at være med. Vi vil gerne opnå det maksimale, og der er stadig noget maksimalt at opnå i bronzemedaljer, og det kommer vi til at gå benhårdt efter.

- Det vil være hamrende ærgerligt, hvis medaljerne glipper, men så skal vi trods alt ud og spille en kamp om Europa, som vil være en kæmpe bedrift for en klub som Viborg, siger Jacob Friis.

Skulle bronzemedaljerne glippe, skal Viborg spille en kamp om europæisk kvalifikation mod FC Midtjylland eller OB, og der er Jacob Friis ikke bleg for at tage favoritværdigheden på sig.

- Hvis man tager det placeringsmæssigt ud fra sæsonen, så vil vi absolut være favoritter, og det vil vi også meget gerne tage på os. Men lad os nu se, om vi skal spille den kamp, siger Viborg-træneren.

AGF spiller mod Randers tirsdag, og vinder aarhusianerne, så er det helt lige inden sidste spillerunde.

I sidste runde skal Viborg en tur til Farum og møde FC Nordsjælland, mens AGF tager mod Brøndby på hjemmebane.