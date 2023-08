Viborg plukker transferfri midtbanespiller fra Holland

Superligaklubben Viborg FF har haft held med at hente dygtige hollændere de seneste år, og nu støder endnu en spiller med hollandsk pas til truppen.

Det drejer sig om 25-årige Jamie Jacobs, som senest har spillet for Cambuur i Æresdivisionen. Han kommer til Viborg på en fri transfer.

Sportschef Mads Agesen hæfter sig blandt andet ved, at midtbanespilleren har optrådt mange gange i den bedste hollandske række.

- Han er dynamisk i sit spil, er god til at sætte tempoet i kampen, og så er han en midtbanespiller med en fin evne til at entrere i feltet, så vi mener, han kommer med nogle kompetencer, der kan komplementere vores trup godt, siger sportschefen.

Over de seneste tre år har hollænderne Lars Kramer, Justin Lonwijk, Jay-Roy Grot og Clint Leemans lagt vejen forbi Viborg med stor succes.

Jacobs forhørte sig da også hos sine landsmænd, før han skrev under på kontrakten.

- Jeg har også talt med nogle af de hollændere, der tidligere har været i klubben, og har kun hørt en masse positive ting om Viborg.

- Det er et spændende skridt for mig at skifte til den danske Superliga, så jeg ser meget frem til at komme i gang og håber på, at jeg hurtigt kan falde ind på holdet og få min debut i den grønne trøje, siger Jacobs.

Viborg spillede længe med om mesterskabet og endte på fjerdepladsen i den forgangne sæson.

Trods startvanskeligheder har Viborg efter fire spillerunder placeret sig på sjettepladsen i Superligaen.

- Jeg har set, hvordan klubben har klaret sig de seneste år og hvordan de spiller, og det er noget, jeg virkelig kan se mig selv være en del af. Jeg har fulgt de første kampe i sæsonen og haft gode samtaler med cheftræneren og har fået en rigtig god fornemmelse af det hele her, lyder det fra Jamie Jacobs.

Ud over Cambuur har Jacobs spillet for AZ i hjemlandet. Det er blevet til 57 kampe i Æresdivisionen. I Viborg har han fået kontrakt frem til sommeren 2025.