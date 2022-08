Viborg sælger profil til tysk fodbold

Superligaklubben Viborg FF har sagt farvel til en af klubbens mest lovende spillere.

Fredag aften er den 20-årige kantspiller Tobias Bech blevet solgt til tyske Ingolstadt fra 3. Bundesligaen.

Det skriver Viborg på sin hjemmeside.

Med under et halvt år til kontraktudløb var Viborg presset til at få afhændet Bech, hvis klubben ikke skulle lade ham gå gratis til nytår.

- Det er med blandede følelser, at vi skal sige farvel til Tobias. Der er ingen tvivl om, at vi har været enormt glade for ham, og det var vores klare førsteprioritet at forsøge at forlænge aftalen.

- Da det ikke viste sig at være muligt, så handlede det om at hjælpe ham med at få opfyldt drømmen om et skifte til udlandet. Det har været et stort ønske fra Tobias at komme ud, og vi er glade på hans vegne over, at det nu er en realitet, siger Viborg-sportschef Jesper Fredberg.

Tobias Bech nåede at spille 92 kampe og lave 18 mål for Viborg siden sin debut som 16-årig.

I første spillerunde i indeværende sæson blev Bech matchvinder med et mål mod AaB.

Han ser frem til at prøve kræfter med et nyt fodboldland.

- Der har været mange tanker og overvejelser, men jeg føler, at jeg er kommet til et tidspunkt, hvor der skal ske noget nyt, og jeg skal prøve mig af i et andet miljø.

- Både som fodboldspiller, men også som menneske vil jeg gerne prøve at opleve en anden kultur, og jeg synes, at tidspunktet er rigtigt nu, selv om det er underligt at sige farvel, siger Tobias Bech.

Han har repræsenteret Danmarks U18- og U19-landshold.