Viborg tildeler pointløse Vejle endnu et nederlag

Der står fortsat et rundt nul ud for oprykkerne fra Vejles pointhøst i årets Superliga-sæson, efter at holdet mandag tabte 1-2 på udebane til Viborg FF i femte runde.

Første halvleg var en uskøn og duelpræget forestilling, hvor ingen af holdene skabte de store chancer.

Efter pausen eksploderede opgøret med mål og chancer i begge ender, og fem minutter før tid sikrede angriberen Renato Junior Viborg sejren.

Dermed ligger Vejle fortsat sidst i Superligaen som det eneste hold uden point, mens Viborg hopper op på sjettepladsen med otte point.

Det var fra start Viborg, der tog initiativet mod et kompakt og lavtstående Vejle-hold, der forsøgte at bryde rytmen med masser af dueller og spilstop.

Første halvleg var generelt en rodet og begivenhedsfattig affære præget af en høj fejlfrekvens fra to mandskaber, der havde store vanskeligheder ved at åbne hinandens defensiver op.

Tættest på var Viborgs kantspiller Serginho, der tog chancen uden for feltet, men portugiserens afslutning blev afværget af Nathan Trott i Vejle-målet.

Kampen åbnede op efter pausen, og efter 51 minutter brød værterne dødvandet, da en helt fri Serginho sparkede bolden ind til 1-0, efter at angriberen Anosike Ementa flot havde fundet ham i dybden.

Blot fem minutter senere troede Vejle, at holdet havde udlignet til 1-1, men den indskiftede kantspiller Kristian Kirkegaards mål blev tilbagekaldt af VAR efter en snæver offside.

Efter 64 minutter blev udligningen dog en realitet, da Kirkegaard fra baglinjen fandt angriberen German Onugkha, der tæt under mål sparkede bolden i netmaskerne.

Herefter bølgede spillet frem og tilbage i den resterende del af kampen, men fem minutter før tid sikrede Viborg sig de tre point.

Den indskiftede angriber Renato Junior driblede gennem Vejle-forsvaret og bragede kraftfuldt bolden op i nettaget til en forløsende 2-1-sejr til Viborg.