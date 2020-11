Vikarlandshold tæt på mirakel

Både Norge og Finland havde onsdag aften mulighed for at sikre oprykning til det øverste niveau i Nations League, men ingen af de nordiske nationer formåede at gribe chancen.

De måtte i stedet se henholdsvis Østrig og Wales tage førstepladserne i de respektive grupper.

I gruppe 1 på niveau B skulle Norge på udebane vinde med et hvilket som helst andet resultat end 1-0 mod Østrig, men det sluttede 1-1.

Norge havde svære vilkår, da man var rejst til Østrig med en B-trup, efter at der i weekenden blev konstateret smitte i A-truppen.

Men dette til trods var det Ghayas Zahid, der efter en times spil bragte Norge foran.

Norge behøvede imidlertid et mål mere til 2-0 for at vinde gruppen, men i stedet udlignede Østrig ved Adrian Grbic dybt inde i tillægstiden.

Finland skulle bruge en sejr ude mod Wales for at tage førstepladsen i gruppe 4 på samme niveau, men Wales sikrede sig oprykning ved at vinde 3-1.

Allerede efter 11 minutter blev opgaven sværere for Finland, da Jere Uronen fik rødt kort for en nødbremse.

Efter knap en halv time udnyttede Harry Wilson overtallet til at bringe Wales på 1-0, og da Daniel James fordoblede føringen i anden halvlegs første minut, var ballet reelt forbi for finnerne.

Den tidligere Brøndby-bomber Teemu Pukki gav Finland nyt håb med reduceringen til 1-2 efter godt en time, men det blev ikke til mere for finnerne, og Kieffer Moore cementerede den walisiske sejr i det 84. minut.

Ud over Wales og Østrig vandt Tjekkiet og Ungarn deres grupper og rykker op på øverste niveau i Nations League.

Danmark taber 4-2 til Belgien i Nations League

Fem uger i boble: - Godt jeg har min kæreste

Italien er klar til stjernespækket Nations League-stævne