Vil ændre loven for idrætten

Den omdiskuterede kviklånslov, der trådte i kraft denne sommer, skal drøftes på politisk plan i denne uge. Det oplyste erhvervsminister Simon Kollerup (S) mandag.

Det sker, efter at det danske landshold og danske sportsklubber er blevet ramt, fordi loven ikke tillader, at spiludbydere må reklamere side om side med banker, der tilbyder kviklån.

Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, mener, at loven bør justeres.

- Hensigten med loven var at bremse aggressiv markedsføring fra kviklånsudbydere, indleder Stén Knuth et skriftligt svar til Ritzau.

- Hensigten var ikke at ramme hverken elite- eller breddeidræt i forhold til sponsorater, og det er i håbet om at få rettet det op, vi vel skal se ministerens indkaldelse til forhandling, for det er vi selvfølgelig klar til i Venstre.

- Så vi både rammer efter hensigten, men samtidig sikrer, at idrætten - elite som bredde - kan fastholde sponsorater fra blandt andet banker og pengeinstitutter, lyder det fra Knuth.

I SF ser idrætsordfører Charlotte Broman Mølbæk ingen grund til at justere loven. Hun mener, at den fungerer efter hensigten.

- Det var for SF helt centralt at sikre forbrugerne mod at blive bombarderet med reklamer for forbrugslån og kviklån samtidig med reklamer for betting, når de ser sport. Hvad end det foregår live eller foran skærmen.

- Det var der enighed blandt partierne om før sommer, og jeg har derfor svært ved at se, hvorfor vi nu skal til at drøfte sagen igen, konstaterer Charlotte Broman Mølbæk i et skriftligt svar til Ritzau.

Hun mener, at klubberne må vælge mellem sponsoraterne.

- Landsholdet og fodboldklubberne er ikke til for at give bettingfirmaerne en platform for reklame.

- De er til for at skabe glæde og inspiration. Især for de unge mennesker, som jeg er meget optaget af at beskytte fra reklamer for betting, udtrykker Charlotte Broman Mølbæk.

Superligaklubben AaB er netop blevet politianmeldt for et muligt brud på den såkaldte kviklånslov, skriver Nordjyske.

Det er Alliancen mod Spilafhængighed, der har anmeldt klubben, fordi den angiveligt bryder kviklånsloven ved at reklamere for både Spar Nord Leasing og spiludbyderen Mr. Green på sin trøje.

I Dansk Boldspil-Union (DBU) håber man, at loven snarest bliver lavet om.

DBU-næstformand Bent Clausen peger på, at det ikke kun rammer eliten, men også breddefodbolden. Han pointerer, at klubberne er afhængige af sponsorater fra lokale banker.

- Ingen kan jo være uenige i vigtigheden af at sikre danske forbrugere, og at vi skal bekæmpe ludomani. Men jeg er forundret over, hvor firkantet loven bliver tolket, når det kommer til delen om, at banker og spilfirmaer slet ikke må markedsføres i forbindelse med hinanden.

- Den del kan komme til at sætte frivillige foreningsfolk i en gevaldig knibe. Flere politiske ordførere har da også udtalt, at loven rammer forkert i forhold til deres ønske med den. Derfor håber vi, at loven snarest bliver lavet om, siger Bent Clausen.