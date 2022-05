Vil hellere spille finale i Parken

OB skal spille pokalfinale mod FC Midtjylland på Kristi himmelfartsdag, men ligesom de to seneste års pokalfinaler spilles den ikke i Parken.

I år er slutkampen henlagt til Brøndby Stadion, og det ærgrer Mads Frøkjær, der scorede det ene af målene i OB's 3-0-sejr over Sønderjyske i semifinalen.

- Jeg havde håbet på, at pokalfinalen ville være i Parken, som det har været indtil for ganske nylig. Men så må vi lave en fest i Brøndby i stedet for, siger Frøkjær.

- Men det bliver jo også fedt. Jeg er selv fra Vestegnen, så det bliver stort, at familien kan komme ind og se kampen dér. Der er jo to stadioner, der bare er lidt større, og det er Brøndby Stadion og Parken.

Pokalvinderen er som minimum sikret adgang til gruppespillet i næste sæsons Conference League, men har også mulighed for at spille sig i Europa League via playoffrunderne.

Det er bestemt noget, der fylder for klubben, men Superligaen bliver ikke underprioriteret. Her har OB fortsat mulighed for at besætte syvendepladsen, der giver en playoffkamp om en billet til Europa.

- Vi har jo reelt set to muligheder for at komme i Europa, fordi der er den her spøjse struktur i Superligaen, hvor man bliver belønnet for at have været ringe i grundspillet.

- Vi kommer til at jage begge muligheder for Europa, og det må jo alt andet lige være nemmere at slå holdet på femtepladsen end FC Midtjylland, tilføjer han.

Det er dog pokaltitlen, der fylder mest for den kreative midtbanespiller, for det er langtfra alle fodboldspillere, der får sådan en i karrieren.

- Det er ikke alle fodboldspillere forundt at vinde en titel, og pokalturneringen er jo en slags allemandseje.

- Alle hold kan jo også vinde Superligaen, men over en hel sæson er det oftest de klubber med de største budgetter, der vinder, påpeger Frøkjær.

For træner Andreas Alm er det også titlen, der er det vigtigste. Han glæder sig desuden over, at klubben får denne succesoplevelse efter en svær sæson.

- Vi ved jo, at man som pokalvinder er sikret et europæisk gruppespil, men det er titlen, der er det vigtigste. Det er der ingen tvivl om.

- Det er titlen, der vil skabe fremgang for klubben, og det er godt for os efter den sæson, vi har haft, at vi kan se lidt lys for enden af tunnelen, siger Alm.