Vil ikke sænke priserne: Se film i stedet

Det er efterhånden gået op for de fleste, at der simpelthen ikke er noget sport i fjernsynet i den bizarre tid, vi i øjeblikket lever i.

Som konsekvens af lukningen af sportens verden, har flere TV-udbydere valgt at sætte priserne ned for deres kunder.

Det eksempel følger man dog ikke hos Stofa og Boxer, der er den næststørste udbyder på markedet med et sted i omegnen af 600.000 kunder.

De vælger at holde fast i de samme priser de næste par måneder.

Det fastslår administrerende direktør Ulf Lund hos Boxer TV, som råder over begge udbydere, over for Ekstra Bladet.

Det begrundes med, at de stadig satser på, at alle kampe vil blive vist på et senere tidspunkt.

- Vi læner os jo op ad vores leverandører, TV-kanalerne, som så læner sig op da deres leverandører og så fremdeles. Som jeg forstår det, er det planen, at alle de aflyse kampe og events vil blive afviklet senere.

- Og det, som vi forstår, at NENT (TV3-ejer, red.) har gjort er at sige til til rettighedsejerne, at nu suspenderer de deres betalinger, indtil de er sikre på, at de kampe rent faktisk bliver afviklet. Det har vi ikke gjort.

Ham her kommer du ikke til at se hos hverken D-play, Viaplay eller Boxer de næste par måneder. Foto: Phil Noble/Reuters

Lad dem se serier!

I stedet mener de hos Boxer og Stofa, at man skal slå koldt vand i blodet.

Dog lover han prisfald for kunderne, hvis der skulle komme noget i vejen for afviklingen af sportsbegivenhederne i juni, hvor de fleste europæiske ligaer og turneringer i øjeblikket forventes at blive færdiggjort.

Men før man ved, hvad der kommer til at ske, venter de med at lukke for pengepungen over for leverandørerne. Det ville være 'at gå i små sko', mener Lund.

- Hvis det ender med, at NENT eller Dplay eller TV 2 får et nedslag i prisen fra deres leverandører, så forventer vi selvfølgelig også, at vi får det, og at det så kommer vores kunder til gode.

- Vi synes dog ikke, lige nu er tiden til at gå i små sko. Så vi afventer lige og ser, og lige nu er planen da også, at kunderne får alt, hvad de har betalt for - bare på et senere tidspunkt.

Så kunderne og de værdigt sportstrængende rådes til at væbne sig med tålmodighed. Og TV-serier.

- Ja, der er jo ikke så meget andet at gøre. Som forbruger må man jo se nogle flere film og serier, og så kommer der en hel masse sport på et senere tidspunkt.

Viaplay Sport har valgt at sænke prisen på deres pakke fra 309 til beskedne 99 kroner om måneden. Samme eksempel fulgte de også hos D-play, der sænkede deres sportspakke fra 179 til 95 kroner for de næste par sportsløse måneder.

