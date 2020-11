Vil lave omdiskuteret regel om

Regel om hånd på bolden i fodbold skal ændres.

Det mener Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), hvis præsident, Aleksander Ceferin, har sendt et brev til præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Gianni Infantino.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

UEFAs argument er, at den nuværende formulering af reglerne medfører for mange uretfærdige kendelser.

Det er i mange tilfælde umuligt for den forsvarende spiller at undgå kontakt mellem bold og hånd, mener Ceferin.

I 2019 blev reglerne ændret, således at dommeren kan fløjte for hånd på bolden, hvis en spillers arm gør kroppen 'unaturligt større', eller hvis vedkommende hæver armen over skulderhøjde, selv om det ikke nødvendigvis er forsætligt.

Ceferin mener, at formuleringen har gjort mere skade end gavn.

- Forsøget på at gøre alle tilfælde med hånd på bolden strafbare har resulteret i mange uretfærdige beslutninger. Det er blevet mødt med voksende frustration, siger Ceferin ifølge Reuters.

Ifølge Ceferin er forsvarsspillere ofte nødt til at agere unaturligt i feltet for at undgå at få en dom imod sig. Det ses eksempelvis ved, at de holder hænderne på ryggen af frygt for at få sparket bolden op på hånden.

Hvis reglen skal ændres, skal det ske i International Football Association Board (Ifab), hvor FIFA har fire stemmer.

Fodboldforbundene i England, Skotland, Wales og Nordirland har en hver.