Vild bedrift: Hattrick på 21 minutter

Den danske angriber Christian Gytkjær rundede søndag grundspillet i den bedste polske fodboldrække af på fornem vis.

30-årige Gytkjær scorede således samtlige mål, da han sammen med sine holdkammerater i Lech Poznan besejrede Korona Kielce med 3-0 på udebane.

De tre mål bringer danskeren op på 20 sæsontræffere, hvilket gør ham til suveræn ligatopscorer. Nærmeste forfølgere er spanske Jorge Felix og polske Jaroslaw Niezgoda, der begge har scoret 14 gange i sæsonen.

Den bedste polske fodboldrække, Ekstraklasa, færdiggjorde søndag sit grundspil med kampene i den sidste spillerunde afviklet på samme tid.

Mesterskab og nedrykning skal nu afgøres i slutspil.

Søndagens sejr til Lech Poznan betyder, at Gytkjærs mandskab går ind i mesterskabsspillet med 49 point. Det er nok til en fjerdeplads i gruppen, der består af otte hold - den øverste halvdel i Ekstraklasa.

Gytkjærs hattrick søndag blev sikret på blot 21 minutter i ægte angriberstil.

Kort efter pausen modtog danskeren en tværpasning fra venstre side, som han kunne sende ind i et tomt mål med en inderside.

Godt et kvarter senere stod Gytkjær for at eksekvere et straffespark, og efter 69 minutters spil kom han igen først på et fladt indlæg fra venstre side.

Gytkjær, der tidligere har spillet i blandt andet Rosenborg og FC Nordsjælland, er også aktuel for det danske landshold.

Han har spillet ni kampe og scoret fem mål.

Seneste optræden var i november sidste år, hvor han scorede et enkelt mål i Danmarks 6-0-sejr over Gibraltar i EM-kvalifikationen.

