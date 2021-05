Vild interesse for FCK-stjerne

Victor Nelsson er på affyringsrampen til Premier League, og salgsprisen kan lette sportsdirektør Peter Christiansens muligheder for at transformere truppen i en vild transfersommer i Parken

Sportsdirektør Peter Christiansen står i et kæmpedilemma før næste sæson.

En større oprydning i FCK-truppen ligger i kortene, selv om løverne endte som det bedste hold i slutspillet.

En af spillerne, som FC København meget gerne vil bygge videre på, er forsvarskrumtappen Victor Nelsson, men det bliver svært.

Spilleren har i ugens løb holdt rådslagning med sin agent, Ivan Marko Benes, og meldingerne som spilleren på det møde blev præsenteret for går på en massiv udenlandsk interesse.

Victor Nelsson - eftertragtet. Foto: Claus Bonnerup

Crystal Palace lokker med Premier League, og klubben står foran massive udskiftninger i truppen. I centerforsvaret har således Gary Cahill, Scott Dann, Mamadou Sakho og Martin Kelly alle udløb.

London-klubben er angiveligt parat til at betale omkring 80 mio. kr. for den blonde danske forsvarsspiller, men mangler endnu at udpege en manager efter Roy Hodgsons stop.

Før det navn er kendt, så kommer Crystal Palace ikke til at lande Victor Nelsson.

FCK-forsvareren er imidlertid også genstand for interesse fra Burnley i samme række, hvilket kan udløse en lukrativ budkrig, som FCK kan profitere af.

Victor Nelsson selv har udset sig et skifte til Premier League som næste skridt, selv om han også har muligheder i andre lande.

Salget vil være et sportsligt tab for FC København, men beløbet er så stort, at Peter Christiansen ikke kan sige nej.

Selskabet bag Parken har netop nedjusteret forventningerne til årets resultat, så FCK's nye stærke mand har brug for at rejse nogle penge for at sikre sig handlefrihed til at lave de fornødne ændringer i truppen.

Alle meldinger fra FCK peger mod store udskiftninger i truppen, og med pengene fra Victor Nelsson vil der eksempelvis være mulighed for at ophæve aftalen med Andreas Bjelland og bringe yngre, sultne afløsere på det krævede niveau ind.

