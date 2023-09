Vild rekord: Neymar overgår legenden

Neymar satte sig natten til lørdag dansk tid alene på Brasiliens måltrone.

Den 31-årige fodboldstjerne scorede to af målene i brasilianernes sejr på 5-1 over Bolivia i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Inden kampen delte han rekorden med legendariske Pelé, som døde i slutningen af 2022. De havde begge scoret 77 mål.

Allerede efter 17 minutter fik Neymar en gylden mulighed for at slå rekorden, men den tidligere FC Barcelona- og PSG-spiller brændte et straffespark.

Da først Real Madrid-angriberen Rodrygo fik scoret til 1-0, begyndte det brasilianske målshow.

Fra starten af anden halvleg bombede Brasilien gæsternes mål i sænk, og efter en time blev stillingen 4-0 med rekordmålet.

Fra omtrent samme position ved 11-meterpletten - denne gang i åbent spil - sparkede Neymar bolden fladt i nettet.

Annonce:

I kampens tillægstid blev Neymar dobbelt målscorer med en veltimet flugter og kom dermed op på 79 scoringer for nationen.

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville nå rekorden. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er en bedre fodboldspiller end Pelé. Jeg har altid ønsket at skrive min egen historie og skrive mig ind i brasiliansk fodbolds og landsholdets historie. Det gjorde jeg i dag, siger Neymar ifølge Reuters.

Hans mest imponerende detalje i opgøret kunne til gengæld have sikret ham en af kandidaterne til årets mål.

Fem minutter før pausen begyndte han fra sidelinjen en dribletur, som gik ud over fem spillere fra Bolivia, før han til sidst brændte i fri position på udeholdets keeper.

Neymar blev i 2017 den dyreste fodboldspiller i verdenshistorien, da PSG gav 222 millioner euro - omkring 1,65 milliarder kroner - for at købe ham i FC Barcelona.

I den forgangne måned sluttede tiden i den franske storklub, som solgte ham til saudiarabiske Al-Hilal.