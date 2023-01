Vildt transfer-drama

Hollandske Arnaut Danjuma var godt på vej til Everton, men et chokbud i afgørelsens time, kan betyde, at han ender hos liga-konkurrent

Det lignede en sikker done-deal mellem Everton og angriberen Arnaut Danjuma, men et chok-bud fra en konkurrent kan nu ændre alt.

Premier League rivalen Tottenham Hotspur har nemlig afgivet et bud på den eftertragtede hollænder i sidste øjeblik.

Det skriver flere medier herunder Sky Sports.

Tottenham, der i øjeblikket ligger på femtepladsen i engelske liga Premier League, er ifølge mediet interesseret i at leje den 25-årige angriber.

Afgørende rolle

Den nu tidligere Everton-cheftræner Frank Lampard skulle angiveligt have spillet en stor rolle i handlen, men aftalen skulle stadig gå igennem.

Ifølge Sky Sports havde Danjuma accepteret buddet fra Everton på trods af stor interesse fra andre klubber. Desuden skulle spilleren endda have gennemgået det obligatoriske lægetjek.

Aftalen skulle løbe indtil slutningen af sæsonen, men nu kan spilleren som sagt ende i Tottenham.

Men i et intenst transfervindue og et pludseligt bud fra London-klubben kan tingene stadig nå at ændre sig.

Villareal-angriberen er nu rejst til den engelske hovedstad, hvor han holder møder med Tottenham.

Everton har haft en mareridtssæson og har kun formået at skrabe 15 point sammen, hvilket betyder, at de på nuværende tidspunkt ligger under nedrykningsstregen.

Arnaut Danjuma har tidligere banket mål ind for AFC Bournemouth, Club Brugge og NEC Nijmegen.