VM-chok: Fældet af dopingtest

Saudi-Arabien har valgt at fjerne Fahad Al-Muwallad fra sin VM-trup, der mandag aften skal indleveres endeligt til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, efter at fløjspilleren tidligere i 2022 blev fældet af en positiv dopingtest.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 28-årige Fahad Al-Muwallad, som spiller for Al-Shabab, blev i februar testet positiv for det forbudte stof furosemid, som kan bruges til at skjule brugen af anabolske steroider.

Al-Muwallad blev udelukket i 18 måneder af antidopingmyndighederne i Saudi-Arabien, men ifølge saudiarabiske medier blev karantænen efterfølgende reduceret, hvilket gav ham mulighed for at deltage ved VM i Qatar.

Siden har Det Internationale Antidopingagentur (Wada) sendt dopingsagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse.

Annonce:

Efter at have konsulteret advokater har Saudi-Arabien for en sikkerheds skyld valgt at droppe Al-Muwallad til VM.

Saudi-Arabien indleder VM mod Argentina 22. november. Siden venter Polen og Mexico i gruppe C.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har du abonnement til Ekstra Bladet+, kan du læse meget fra Ekstra Bladets eksklusive interview med Sepp Blatter, der blandt andet smider flere af sine tidligere venner under bussen. Læs historien lige her:

Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

I Ekstra Bladets podcast, Blodbold, kan du høre Blatter fortælle mere om den rådne del af det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------