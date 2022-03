VM sender kvart million i farezonen

Migrantarbejdere kan lades i stikken: FIFA ønsker et stop for offentlige byggerier i fire måneder i perioden omkring VM i Qatar

DOHA (Ekstra Bladet): Måske risikerer helt op mod en kvart million migrantarbejdere at blive sendt hjem fra Qatar, fordi FIFA ønsker et stop for offentlige byggerier i fire måneder i perioden omkring VM, der skal afvikles i november-december.

Det erfarer Ekstra Bladet efter at have deltaget i en konference i Doha, hvor båndene mellem de internationale fagforeninger på den ene side og FIFA og de lokale VM-værter på den anden i hvert fald ikke blev styrket.

Det var Building Workers International, BWI, der stod for konferencen. Det er en fagbevægelse, som i mange år har kæmpet for bedre forhold for migrantarbejderne i Qatar. BWI havde inviteret chefen for Qatars VM-komité, Hassan Al Thawadi, til at deltage på konferencen. Han havde sagt ja, men meldte i sidste øjeblik afbud. Han var i stedet nødt til at taget til et møde med FIFA’s præsident, Gianni Infantino. De mødes nu ellers ustandseligt, men det var forklaringen.

Afbuddet kommer efter afsløringen af FIFA’s diktat om de fire måneders byggepause. Samtidig har BWI måttet sande, at drømmen om et migrantarbejdercenter i Qatar ikke bliver en realitet. Centret var set som en mulighed for at kunne føre egentlig fagforeningspolitik i landet, som har mere end to millioner migrantarbejdere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Gianni Infantino på et tidspunkt lovet BWI, at han ville støtte forslaget om migrantarbejdercentret.

Der er én, der bestemmer i Qatar, og det er emiren. Infantino har emirens øre. Men han har åbenbart ikke brugt sin indflydelse. Det kunne have været en positiv arv, som FIFA kunne have efterladt i Qatar. Men nu bliver det ingenting.

Og nu frygter BWI’s generalsekretær, Ambet Yuson, hvad de fire måneders byggestop vil få af alvorlige konsekvenser. Det siger han i et interview med Ekstra Bladet.

Ambet Yuson, uden maske, frygter for konsekvenserne for migrantarbejderne. Foto: Lars Poulsen.

– Virksomhederne har fra ministeriet fået at vide, at de skal reducere antallet af medarbejdere i overensstemmelse med FIFA’s retningslinjer. Selvfølgelig er migrantarbejderne bekymrede for, hvad det vil komme til at betyde.

Vil de blive sendt hjem? Vil de fortsat få deres løn? De har jo en kontrakt. De spørgsmål presser sig på, og de er selvfølgelig nervøse for, at deres arbejdsgivere udnytter situationen til at sende dem hjem til deres hjemlande uden løn, og at de desuden ikke vil hente dem tilbage igen.

– Hvor mange drejer det sig om?

– Muligvis mellem 30 og 40 procent at arbejderne i byggeindustrien.

– Det svarer til måske 250.000?

– Det er en mulighed, men vi angriber, at FIFA forlanger det her uden at sikre, at der ikke bliver tale om misbrug. Det var det samme, de gjorde ved VM i Rusland. Det er FIFA’s love.

– Men arbejdsministeriet i Qatar burde gribe ind og indføre nogle retningslinjer for at sikre, at arbejdsgiverne ikke udnytter situationen til at udnytte arbejderne. Men de retningslinjer er der ikke.

Måske hele 250.000 migrantarbejdere i Qatar kan tvinges til fire måneders uønsket ferie. Foto. Lars Poulsen.

– Det er virkelig vigtigt, at der bliver en form for sikkerhed, hvis migrantarbejderne bliver sendt hjem. De skal have sikkerhed for deres løn, og at deres kontrakt bliver overholdt, altså at de kan komme tilbage efter de fire måneder. Men hvis arbejdsgiveren ikke udsteder en returbillet, er der ingen garanti for, at de kan komme tilbage.

– Allerede nu har vi flere sager, hvor arbejdere ikke har fået løn i flere måneder, ja, op til et halvt år. Regeringen her burde sige, at hvis folk skal sendes hjem i fire måneder på grund af VM, skal de have deres løn udbetalt på forhånd. Det er en sikkerhed og en garanti. Så har de også troen på, at de kan komme tilbage, siger Ambet Yuson.

Voldsomme protester

Han tør ikke gætte på, hvad der vil ske, hvis ikke de flere hundrede tusinde arbejdere får garantier for deres løn og ansættelse.

Men der har de seneste måneder været ganske voldsomme protester blandt migrantarbejdere i Qatar.

Det har ikke været set tidligere, men en række virksomheder, som ikke har udbetalt løn, har fået ødelagt biler og entreprenørmaskiner af vrede arbejdere. Der er også flere eksempler på, at virksomheder har sendt medarbejdere hjem til Nepal, Indien og andre lande i regionen uden at betale dem løn. Derfor kommer FIFA’s diktat om fire måneders ’arbejdskarantæne’ som en ekstra trussel, der kan udløse nye aktioner fra migrantarbejdere.

Den er også gal i IOC

Dødsulykker og alvorlige problemer med sikkerheden på de olympiske byggerier i Paris har fået Ambet Yuson, generalsekretær i BWI, til at kontakte Den Olympiske Komité, IOC.

– Vi har bedt IOC om at foretage fælles inspektioner på de byggerier, som er begyndt i forbindelse med OL i Paris i 2024.

– Det skyldes blandt andet, at vi har fået flere rapporter om dødsulykker og generelle problemer med helbreds- og sikkerhedssituationen for en række migrantarbejdere.

– De franske olympiske værter har underskrevet et socialt charter, som også dækker menneskerettighederne. Så vi har spurgt IOC, om ikke vi skal være med til at sikre, at aftalerne bliver overholdt på byggerierne. Vi har tilbudt dem at gennemføre fælles inspektioner, som vi har gjort det med FIFA og VM-værterne på stadionbyggerierne i Qatar.

– Vi får intet svar fra IOC.

– Vi spurgte allerede sidste år, hvor vi fik de første rapporter om ulykker, og hvor byggerierne var begyndt.

Ambet Yuson, i midten, under migrantarbejderkonferencen tirsdag i Doha. Foto. Lars Poulsen.

– Hvilke problemer har I hørt om?

– Der har været flere arbejdsulykker, og vi er ved at få verificeret nye rapporter om dødsulykker. Der har allerede været tre dødsulykker på det store Paris-byggeri, som også er en del af det olympiske byggeri.

– Vi er bekymrede for, at det fortsætter, hvis vi ikke får lov til at foretage inspektioner på byggepladserne. Men IOC ville ikke lytte til os.

– Migrantarbejderne får heller ikke de samme forhold og aftaler som arbejderne fra EU-landene. Der er meget, der kan gøres, hvis vi er proaktive. Det er for sent at lave helbreds- og sikkerhedsinspektioner, hvis en masse arbejdere allerede er døde.

– Og nu har vi ventet et år på at få svar fra IOC.

– Er det første gang, I støder på den modstand fra IOC?

– Nej, sådan har det været i mange år. Vi begyndte vores kampagne mod IOC før de olympiske vinterlege i Sydkorea i 2018, hvor der var flere dødsulykker. Vi tilbød dem fælles inspektioner. De ignorerede os blot.

– Vi fortsatte ved OL i Tokyo, hvor der var to dødsulykker på byggerierne. Men japanerne ville ikke tillade internationale inspektioner. Senest forsøgte vi ved vinter-OL i Beijing, men de ville ikke lade os rejse ind.

– Det har FIFA trods alt tilladt.

– Vi lavede fælles inspektioner før VM i Brasilien i 2014 og i Rusland i 2018. Men IOC vil ikke engang svare på vores tilbud, siger Ambet Yuson.

