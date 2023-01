Voldsom anklage: Hun blev udsat for tortur

På trappen til det statelige justitspalads, der tårner sig op over den belgiske hovedstad, trodsede Ekstra Bladets udsendte torsdag kulden for at høre Eva Kailis advokater rette et voldsomt angreb på de belgiske justitsmyndigheder.

- Hun har været udsat for tortur. Det er fakta, og det minder om middelalderen, tordnede advokaterne, Andre Risopoulos og Michalis Dimitrakopoulos.

Eva Kaili var, indtil hun blev arresteret i december, vicepræsident i EU-parlamentet. Nu er hun en af hovedpersonerne i Qatargate, den korruptionsskandale, som efterhånden vokser i omfang til at blive den største i EU’s historie.

Qatargate eksploderede for godt en måned siden, da belgisk politi ransagede en lang række boliger i Bruxelles og omegn. Foruden Eva Kaili blev blandt flere også hendes samler, Francesco Giorgi, og den egentlige bagmand, Antonio Panzeri, sat bag tremmer.

Panzeri har nu erkendt, at han har været leder af en kriminel organisation. Han vil fortælle hvilke lande, herunder Qatar, som har betalt ham penge for at påvirke den politiske stemning i EU-parlamentet. Han vil også sætte navne på de personer, han selv har bestukket.

Indtil 2019 sad Panzeri i EU-parlamentet, hvor Francesco Giorgi var hans assistent. Siden har de arbejdet sammen i en NGO i Bruxelles og det er denne såkaldte hjælpeorganisation, som er blevet brugt til at kanalisere pengene fra Qatar igennem.

Antonio Panzeri er blevet politiets kronvidne. Foto: Ritzau Scanpix

Da politiet ransagede de forskellige hjem fandt de millioner af kroner i kontanter hos både Panzeri og hos parret Giorgi/Kiali. Alligevel har Eva Kiali gennem sine advokater hele tiden hævdet, at hun intet kender til de mange penge. Heller den kuffert fuld af kontanter, som hendes far blev stoppet med på et hotel i Bruxelles havde hun nogen viden om.

Men politiet tror hende ikke. Så i de to dage, hvor Antonio Panzeri forhandlede med politiet om at få nedsat sin egen straf, hvis han sprang ud som whistleblower, valgte myndighederne at anbringe Eva Kaili i isolation, således at ingen udefra kunne fortælle hende, hvad der var i skred.

Det er den isolation, hendes advokater nu harcelerer voldsomt over:

- Hun blev isoleret i 16 timer i en kold politicelle. Hun måtte ikke få et ekstra tæppe. De tog hendes frakke. Lyset var konstant tændt, så hun ikke kunne sove. Hun havde menstruation med meget blod, men hun fik ikke lov til at vaske sig. Denne behandling er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention.

Advokaterne mener også, at hun straks bør løslades, eventuelt med en fodlænke, men dommerne i retsmødet torsdag, var ikke af samme overbevisning.

