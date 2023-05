Warming og Darmstadt rykker op i Bundesligaen

Darmstadt er klar til Bundesligaen.

Det står klart, efter at holdet fredag slog midterholdet Magdeburg 1-0 på hjemmebane i næstsidste spillerrunde efter en scoring af angriberen Philip Tietz i første halvleg.

Dermed er klubben, der er placeret umiddelbart syd for Frankfurt, sikker på at slutte på en af de to oprykningspladser i toppen af tabellen og vende tilbage til Bundesligaen efter seks års fravær.

Det bliver Darmstadts blot tredje sæson i Bundesligaen, efter at klubben i 2015 debuterede og klarede frisag, inden den i den følgende sæson rykkede ned med blandt andre den danske forsvarsspiller Patrick Banggaard på holdet.

Også i denne sæson har Darmstadt dansk islæt i truppen.

Den 22-årige offensivspiller Magnus Warming rykkede således fra Torino til Darmstadt sidste sommer på en lejeaftale. Især i starten af sæsonen fik han en del spilletid, men siden har han været skadet og senest bænket.

Warming står noteret for 18 ligakampe samt en optræden og et mål i pokalturneringen for Darmstadt.

Den anden direkte oprykker bliver enten Heidenheim eller den tidligere storklub Hamburger SV. Begge spiller lørdag.