West Ham knækker Chelsea-stjerner

Med det ene storindkøb efter det andet har Chelsea oprustet stort forud for denne sæson. Indtil videre har transferfesten dog ikke givet sejre inde på banen.

West Ham vandt søndag 3-1 hjemme over Chelsea i anden spillerunde af Premier League. I åbningsrunden spillede Chelsea uafgjort mod Liverpool.

Efter syv minutter headede West Ham-stopperen Nayef Aguerd hjemmeholdet på 1-0. Marokkaneren fik lov til at stå helt fri ved bageste stolpe på et hjørnespark.

Chelsea fik udlignet til 1-1 efter 28 minutter. Et af sommerens nyindkøb, Carney Chukwuemeka, slog til med sin første scoring for klubben. Teenageren tog et par gode træk i feltet og udplacerede keeperen.

West Hams glade spillere kunne fejre den ene af holdets scoringer i sejren over Chelsea. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Brændte fra pletten

Kort før pausen fremtvang Chelseas velspillende kantspiller Raheem Sterling et straffespark.

Men Enzo Fernandez, der blev købt for i omegnen af 900 millioner kroner i januar, brændte fra pletten.

West Ham-keeper Alphonse Areola reddede nemt forsøget fra den argentinske verdensmester.

Otte minutter inde i anden halvleg sparkede Michail Antonio bolden i nettet til en føring på 2-1 til West Ham.

Efter 67 minutter blev West Ham reduceret til ti spillere. Det skete, da Nayef Aguerd kom alt for sent i en tackling og fik sit andet gule kort.

Gjorde ondt værre

Det lykkedes med en mand i overtal for Chelsea at komme frem til flere gode muligheder. Men generelt manglede skarpheden foran mål.

For at gøre ondt værre begik Chelseas indskiftede midtbanespiller Moisés Caicedo straffespark i tillægstiden. Caicedo blev tidligere på ugen købt hos Brighton for omkring en milliard danske kroner.

Straffesparket udnyttede West Hams midtbanespiller Lucas Paqueta til at cementere 3-1-sejren på overbevisende manér.

Tidligere søndag vandt Aston Villa 4-0 hjemme over Everton.