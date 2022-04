West Ham undersøger overfald på tyske kommentatorer

Den engelske fodboldklub West Ham United er ved at undersøge påstande om, at to tyske kommentatorer blev overfaldet under Europa League-semifinalen mod Eintracht Frankfurt på London Stadium torsdag aften.

Ifølge foreløbige oplysninger blev de to kommentatorer angiveligt overfaldet, da West Hams Michail Antonio havde udlignet til 1-1 i det 21. minut.

De to kommentatorer, der efter sigende kommenterede kampen for tysk radio, blev flyttet til et andet sted på stadion i pausen.

Den tyske avis Bild rapporterer, at de to journalister kommenterede kampen live, da et af deres headsets blev flået af og smidt på gulvet.

En talsmand for West Ham oplyser, at klubben er opmærksom på hændelsen og vil arbejde på at identificere gerningsmanden eller gerningsmændene.

- I overensstemmelse med vores nultolerance over for vold vil oplysninger om enhver, der bliver identificeret, blive overdraget til politiet, siger talsmanden for London-klubben.

- Disse personer vil blive udelukket på ubestemt tid og være ude af stand til at komme ind på London Stadium og rejse med klubben. Der er ikke plads til denne form for opførsel, tilføjer talsmanden.

West Ham tabte torsdag aften 1-2 til Eintracht Frankfurt i det første semifinaleopgør i London.

I den anden semifinale vandt RB Leipzig 1-0 over Rangers.