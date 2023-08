Wolfsburg-træner: Wind er blandt de bedste i ligaen

Jonas Wind har fået en forrygende sæsonstart i Bundesligaen, hvor han har scoret samtlige af Wolfsburgs fire mål i de to første runder.

Og det er ikke bare på topscorerlisten, den 24-årige dansker er i top. Ifølge Wolfsburg-træner Nico Kovac er han lige nu blandt ligaens allerbedste angribere.

- Han er fysisk på toppen og meget motiveret. Han er en, der går foran, og lige nu er han angriber nummer et hos os. Måske endda i hele ligaen. Det er vi glade for, siger Kovac ifølge Kicker.

- Rammer alt

Lørdag var Wind hovedpersonen, da Wolfsburg i anden halvleg vendte 0-1 til en 2-1-sejr i Köln.

Først udlignede han med en flad afslutning, og ti minutter senere gjorde han det i to forsøg til 2-1 efter at have modtaget bolden fra landsmanden Joakim Mæhle.

Men allerede før pausen burde han være kommet på måltavlen, men brændte i to omgange på Köln-keeper Marvin Schwäbe.

- Han rammer alt i øjeblikket. Han kommer til chancer og er rigtig godt kørende. Det så vi allerede i forberedelserne til sæsonen, siger Nico Kovac.

Selv er Wind selvsagt også svært tilfreds med sæsonstarten.

- Jeg er meget glad. Vi viste stærk mentalitet ved at vinde 2-1 efter at have været bagud. Jeg lavede to mål igen, og det er en virkelig god følelse, siger han til Wolfsburgs hjemmeside.