Yussuf Poulsen-skade værre end ventet

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen er ude i længere tid end først antaget. Nu vurderes han først tilbage i september.

Det oplyser den tyske fodboldklub RB Leipzig, hvor Yussuf Poulsen spiller, fredag eftermiddag på sin hjemmeside.

I en landskamp mod Kroatien 10. juni pådrog Yussuf Poulsen sig en muskelskade, og den blev i første omgang vurderet til at koste ham seks ugers pause.

Det ville betyde, at Yussuf Poulsen kunne være med i opstarten og spille kampe i august. Nu går der mindst en måned mere, lyder meldingen.

- Jeg er selvfølgelig frustreret over tilbageskridtet med min skade og den lange periode, jeg er ude, siger Yussuf Poulsen til klubbens hjemmeside.

Det er skanninger i denne uge, der viser, at muskelskaden i venstre ben er værre end frygtet.

I Leipzig vil lægestaben forsøge at sørge for, at Yussuf Poulsen ikke pådrager sig så hyppige muskelskader i fremtiden. I den forgangne sæson pådrog Yussuf Poulsen sig fem muskelskader.

- Jeg så virkelig frem til den nye sæson efter vores pokaltriumf. Jeg vil bruge tiden til at komme tilbage og være på 100 procent så hurtigt som muligt.

- På samme tid vil jeg gennemgå en komplet undersøgelse for at minimere risikoen for fremtidige skader så meget som muligt. Indtil da vil jeg støtte holdet, så godt jeg kan, uden for banen, siger Yussuf Poulsen.

Det danske fodboldlandshold spiller sin næste kamp ude mod Kroatien 22. september i Nations League, og den kan Yussuf Poulsen godt nå at blive klar til med den nuværende prognose.