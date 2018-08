Zlatan vækker opsigt igen: Anklages af tidligere Superliga-spiller

Han har det med at skabe overskrifter i hobetal, den gode Zlatan Ibrahimovic.

Siden skiftet til Los Angeles Galaxy i den bedste amerikanske liga Major League Soccer (MLS) har det dog ikke altid været med udgangspunkt i positive historier.

I maj fik han direkte rødt kort for at slå en modspiller - og i går var den så gal igen, da LA Galaxy tørnede sammen med Los Angeles FC i det californiske derby - også kendt som 'El Trafico'.

Svenskeren bragte godt nok sin klub foran med 1-0, men en ophedet diskussion mellem de to holds spillere er efterfølgende løbet med opmærksomheden, fordi Zlatan angiveligt stangede en lussing ud til Los Angeles FC's Lee Nguyen.

Det insinuerer amerikaneren, der har en fortid i Superligaen og Randers FC, i hvert fald selv på Twitter.

Not too sure about the rules @MLS but I guess slapping other players is ok these days #mls #LAvLAFC https://t.co/exIzahgKBV — Lee Nguyen (@LeeNguyen24) 25. august 2018

'Er ikke så sikker på reglerne i MLS, men jeg går ud fra, at det er ok at slå andre spillere nu til dags', skriver Lee Nguyen og deler en video, hvor episoden bliver vist i super-slow.

Det fremgår tydeligt, at der er berøring mellem Zlatans hånd og Nguyens kind, men om det ligefrem kan betragtes som et slag er nok en diskussion værd.

Den amerikanske fodboldjournalist Jeff Rueter bakker dog anklagen op.

Josef might have gotten the goal record tonight, but Zlatan may have the record for slapping two dudes in the same MLS summer. https://t.co/1bte3jmAS6 — Jeff Rueter (@jeffrueter) 25. august 2018

'Josef (Josef Martinez - angriber for Atlanta, red.) satte målrekord i aften, men Zlatan kan have rekorden for at have slået til to spillere under samme MLS-sommer', skriver Jeff Rueter.

Den store svensker har endnu ikke selv reageret på beskyldningen, men han plejer ikke at være bleg for at tage til genmæle, så mon ikke der kommer en reaktion inden længe. Opgøret sluttede 1-1, og Zlatan Ibrahimovic fik desuden en advarsel for et kikset forsøg på at filme sig til et straffespark.

Zlatans slag eller klap blev fanget af en fotograf. Foto: Ritzau Scanpix

Zlatan Ibrahimovic var senest i vælten i sidste weekend, da han nægtede at spille en kamp mod Seattle Sounders, fordi kampen skulle afvikles på kunstgræs. Det kan du læse om her.

