Fodbolden bør betale til de dødes efterladte

Uret tikker, og VM i Qatar nærmer sig med hastige skridt. Tusindvis af migrantarbejdere er døde under arbejdet med at gøre den lille ørkenstat klar til slutrunden, og endnu flere er kommet til skade både fysisk og mentalt. Og så er der alle dem, der ikke har fået deres løn.

Men vil FIFA og en hel fodboldverden se stort på alle ulykkerne og blot drage hjem fra slutrunden med lommerne fulde af guld. Eller skal DBU, UEFA og FIFA betale kompensation til de efterladte efter døde migrantarbejdere og til de mange, som ikke har fået løn?

Det har været et af de varme emner på Play the Game-konferencen om sport og politik, som i disse dage finder sted i Odense.

Her stødte Minky Worden, international direktør for Human Right Watch sammen med DBU’ formand Jesper Møller.

Minky Worden siger til Ekstra Bladet, at der skal oprettes en kompensationsfond, som migrantarbejdere fysisk kan henvende sig.

- De har ikke computere, så de kan ikke bare klage til FIFA eller Qatar. Og ofte kan de heller ikke komme i kontakt med deres sponsorer. Men de kan fortælle, hvor de arbejdede og hvornår, og hvad de har til gode.

- Vi beder blot fodboldverdenen om en helt enkel aftale, hvor der betales kompensation for den skade, arbejderne og deres familier har lidt.

- Vi har dokumenteret tilfælde af manglende lønudbetaling helt tilbage fra 2012 og frem til i dag. Vi har dokumenteret løntyveri, dødsfald og fysiske skader, som bør og skal kompenseres.

- FIFA har sagt, at de overvejer det. Men vi har allerede mange, der støtter det. En række organisationer, også fangrupper og Budweiser, en af FIFA’s store sponsorer.

- DBU’s formand, Jesper Møller siger, han behøver mere information?

- Vi beder blot om, at de forpligtiger sig til at betale kompensation. Detaljerne kan blive udarbejdet senere, siger Minky Worden.

Minky Worden slås for penge til ofrene i Qatar. Foto: PR-foto:

Forslaget går på, at FIFA og fodboldverdenen skal betale 440 millioner dollar, hvilket svarer til tre milliarder kroner til kompensationsfonden. Beløber svarer til den samlede præmiesum ved VM i Qatar.

- Vi skal have en åben og gennemskuelig proces, og det vi spørger det danske fodboldforbund om, er ikke beløbets størrelse, men om en forpligtigelse.

- Vi koncentrerer os om de lande, der har kvalificeret sig til VM. Vi har længe været i kontakt med det tyske forbund. Vi har skrevet til det brasilianske, men har ikke fået svar. Vi har haft møder med det amerikanske forbund og med det engelske, siger hun.

Et andet punkt er et ønske om et migrantarbejdercenter i Qatar. Et sted hvor migrantarbejderne kan få hjælp til oversættelse, juridisk bistand og vejledning, når det er gået galt med løn eller boligforhold.

Da Ekstra Bladet var i Qatar i april, forlød det fra flere kilder, at FIFA var løbet fra et løfte om at støtte et sådant center, som ikke er en fagforening. For fagforeninger er forbudt i Qatar.

Minky Worden siger, hun er bekendt med, at der er udfordringer.

- Men det det vil være en katastrofe, hvis der hverken bliver etableret en kompensationsfond eller et migrantarbejdercenter. Så kan vi tale nok så meget om reformer og fremskridt.

- Vi beder om meget, men overgrebene er også mange, siger hun.

Men Jesper Møller er ikke klar til at tilslutte sig kravet om kompensation.

- Vi mener ikke noget om den kompensationsfond endnu. Vi prøver at få noget information, og vi har i øjeblikket et administrativt hold i Qatar, for at søge informationer.

- Vores fokus er migrantarbejdercentret, men vi vil da overveje kompensationsfonden

- Synes du, kompensationsfonden er en god ide?

- Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne se modellen, før jeg siger mere. Det skal ikke være Danmark, der betaler det hele. Det ville ikke være fair. Måske vil vi diskutere det på et nordisk møde i Aarhus i august.

Men synes du personligt, det er en god ide.

Jeg vil gerne se noget på papir, for jeg kommenterer på det. Hvor skal pengene komme fra, og hvad skal de gå til?

Annette Stubkjær, politisk rådgiver i Amnesty International, siger til Ekstra Bladet, at organisationen har forsynet DBU med masser af materiale om kompensationsfonden.

- Det gjorde vi senest 18. maj, så jeg undrer mig da over, at Jesper Møller savner information, siger hun.

Ekstra Bladet spurgte også Jesper Møller om migrantarbejdercentret.

- Når det kommer til migrantarbejdercentret, er der så en enig holdning blandt UEFA-landene til det?

- Nej, det vil de diskutere i Qatar i disse dage.

- Og hvad er DBU’s’ holdning?

- Vi synes, det er en god ide, siger Jesper Møller.

