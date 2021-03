Fodbolden vil måle påvirkning af hjernen ved hovedstød

To fodboldklubber fra Premier League skal måle, hvordan hovedstød påvirker hjernen.

Det beretter den engelske tv-station BBC.

Spillerne fra de to unavngivne engelske klubber skal under træningen bære mundbeskyttere med indbyggede mikrochips, der kan indsamle data, når de header til bolden.

Under træningen vil data bliver sendt videre til klubbernes medicinske stab, som kan se, hvilken påvirkning hovedstød har på hjernen.

Premier League har ønsket at få undersøgt langtidseffekten ved hovedstød, efter at den tidligere topspiller Norbert Stiles, der var diagnosticeret med demens, døde i oktober.

Flere trænere i Premier League har slået fast, at de er parat til at droppe hovedstød under træningen, hvis det viser sig, at hovedstød kan føre til demens.

Den engelske spillerforening (PFA) har samtidig været ude at opfordre klubber, ligaer og Det Engelske Fodboldforbund (FA) til at udvikle teknikker til at monitorere hovedstød og beskytte spillerne.

FA's medicinske chef, Charlotte Cowie, fortæller, at forbundet har anbefalet at begrænse hovedstød under træning på ungdomsniveau.

Cowie udtalte sig om emnet i forbindelse med en høring i et udvalg under det britiske parlament.

- Der er ikke noget argument for at begrænse antallet af hovedstød under kamp.

- Den største eksponering sker under træning, så at lave begrænsninger for antallet og bestemte typer af hovedstød er helt sikkert den retning, vi bør tage, siger Cowie.

- Den kraft, der er ved et kort hovedstød, kan være meget anderledes end ved et hovedstød til en bold, der er sparket over en længere distance.

- Vi søger efter at få flere detaljer, inden vi ændrer på noget i det professionelle spil, siger hun.