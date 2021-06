Fodboldglade danskere holder folkefest i gaderne

Over alt i landet kunne forløsningen både mærkes og høres, da Danmark mandag aften efter 17 års ventetid kunne erklære sig klar til EM's knockoutfase efter 4-1-sejren over Rusland og med hjælp fra Belgien.

I Aarhus var der storskærmsarrangementer to steder i byen. Og da kampen var slut, søgte langt de fleste tilskuere ind mod midten af byen, særligt mod Frederiksgade og Mølleparken.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Stig Heidemann natten til tirsdag.

- Der var været nogle tusinde mennesker samlet.

- Der er kommet lidt klager over musik og sang og fest, hvilket jo er ganske naturligt, men der har ikke været ballade nogen steder, siger han.

Ifølge vagtchefen har politiet haft en god dialog med de fodboldglade mennesker.

- Der har ikke været noget bøvl. Der har udelukkende været tale om festlige indslag og festglade mennesker, som vist nok skulle fejre en eller anden ligegyldig fodboldkamp, siger han med et indforstået grin.

På sociale medier bugner det med videoer af festglade mennesker klædt i rødt og hvidt i gadebilledet.

På en video fra Nørrebros Runddel i København ses to grupper mennesker, der står over for hinanden. Den ene gruppe råber 'Christian', mens den anden svarer 'Eriksen'.

I en anden video fra samme sted kan man høre folk, der synger Gulddrengs EM-sang 'Helt Sikker'.

- Vi vinder EM, den er helt sikker, skråler menneskemængden.

Imens bliver der sunget med på 'Der er et yndigt land' ved Trianglen på Østerbro.

Også videoer fra Gothersgade og metroen vidner om, at sejren blev fejret med manér til langt ud på natten.

Fra Nordjyllands Politi fortæller vagtchef Torben Larsen, at fejringen er foregået i god ro og orden.

- Vi har ikke bemærket noget, udover at vi har været ude at bede folk om at dæmpe musikken de steder, hvor stemningen har været lidt for god, siger han.

Nu vil kun tiden vise, om der bliver folkefest igen på lørdag, når Danmark har spillet ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam.