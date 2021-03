Fodboldlegende dropper sociale medier i protest mod racisme

Den franske fodboldlegende Thierry Henry dropper fra lørdag sociale medier i protest og afmagt over, at der ifølge ham ikke bliver gjort nok for at bekæmpe racisme og mobning på platformene.

Det oplyser han fredag på sin Twitter-profil.

I en længere meddelelse skriver den tidligere Arsenal-angriber blandt andet, at problemet er blevet 'for giftigt til at ignorere'.

Han tilføjer, at han ikke vender tilbage på sociale medier, før de store virksomheder 'regulerer deres platforme med den samme handlekraft og vildskab, som de gør nu, hvis du overtræder regler om ophavsret'.

Thierry Henry har en kæmpe fanskare på sociale medier med over 2,7 millioner følgere på Instagram og 2,3 millioner på Twitter. Han har også over ti millioner følgere på Facebook.

Franskmandens beslutning kommer, efter at flere sorte fodboldspillere de seneste måneder er blevet udsat for racisme på sociale medier.

Det skriver fodboldmediet Goal.com.

Det gælder blandt andet Manchester United-spillerne Marcus Rashford og Fred, Chelsea-spillerne Antonio Rüdiger og Reece James samt den 17-årige Dortmund-spiller Jude Bellingham.

- Folk er nødt til at blive holdt ansvarlige. Det er alt for nemt at oprette en konto og bruge den til at mobbe og chikanere uden konsekvenser og forblive anonym, skriver Henry videre.

Den 43-årige franskmand er ikke den eneste i fodboldmiljøet, der er frustreret over manglen på handling i kampen mod racisme.

Flere spillere i England er således stoppet med at knæle før kampene i protest mod racisme, som det skete tidligere på sæsonen, da flere har givet udtryk for, at det alligevel ikke gør nogen forskel.

En talsmand for Facebook siger fredag ifølge CNN, at man allerede sætter hårdt ind mod hadfyldte beskeder på platformen.

Selskabet, der også ejer Instagram, annoncerede dog for nylig, at det planlægger at tage endnu hårdere midler i brug.