Fodboldpræsident går af efter nazikommentar

Præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Fritz Keller, har trukket sig fra sin post efter ballade om nazikommentar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg træder tilbage fra posten som præsident, så DFB kan få en ny og start, der rækker langt frem, meddeler han ifølge Reuters.

Allerede for en uge siden tilkendegav Keller, at han agtede at gå af i kølvandet på den opstand, han havde skabt.

Keller sammenlignede i en udtalelse sin vicepræsident Rainer Koch med en berygtet dommer fra nazitiden, og den bemærkning faldt mange for brystet.

Den nu afgåede præsident har undskyldt til Koch for udtalelsen og kaldt den 'upassende', men han fastholder, at der skal ske ændringer i forbundet, som har været præget af stor intern uro længe.

- DFB skal forandre sig. Det skal vinde sin troværdighed tilbage og stole på sin integritet, lyder det fra 64-årige Fritz Keller.

Han overtog posten som præsident i 2019, men ifølge ham selv har den øvrige top i fodboldforbundet forpurret hans forsøg på at professionalisere og modernisere DFB.

Hele balladen kommer, oveni at man skal finde en ny landstræner, da den mangeårige landstræner Joachim Löw stopper efter sommerens EM.