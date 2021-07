Første atleter er testet positive for coronavirus i OL-byen

For første gang er to deltagere ved OL blevet testet positive for coronavirus inde i OL-byen i Tokyo.

Det oplyser OL-arrangørerne natten til søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Den store begivenhed begynder 23. juli.

De to smittetilfælde er blevet offentliggjort, dagen efter at en uidentificeret person, som skulle have taget del i arbejdet med at organisere OL, blev den første person, der blev testet positiv i OL-byen. Vedkommende var dog ikke atlet.

Atleterne begyndte at tjekke ind i OL-byen tirsdag i denne uge.

Byen består af både lejligheder og spiseområder og skal huse op til omkring 6700 atleter og andre involverede. Det skriver AFP.

Der er indført omfattende karantæneregler og coronarestriktioner i forbindelse med legene. Blandt andet bliver OL stort set uden tilskuere.

Meningsmålinger har vist, at der i den japanske offentlighed blandt flere er manglende opbakning til legene. Landet kæmper fortsat med at få coronasmittetallene under kontrol.

Præsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Thomas Bach har opfordret japanere til at støtte OL, selv om han 'kender til den skepsis', der blandt nogle er over for begivenheden.

I Japan er flere atleter og andre personer med tilknytning til OL allerede blevet testet positive op til legene.

Men de kendte smittetilfælde blandt atleter har altså ikke befundet sig i OL-byen.

Frem til lørdag var i alt fem atleter ifølge nyhedsbureauet dpa blevet testet positive ved ankomsten til Japan.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev der i alt meldt om ti smittetilfælde med tilknytning til legene søndag blandt mediefolk, leverandører og andre ansatte. Lørdag var tallet 15.

OL i Tokyo er blevet udskudt fra 2020 til i år på grund af coronapandemien.

Søren Simonsen, chef de mission i Danmarks Idrætsforbund (DIF), udtalte lørdag efter det første smittetilfælde hos en person i OL-byen, at han havde et godt indtryk af forholdene i OL-byen.