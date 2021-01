Første gang nogensinde: Ferrari skriver kontrakt med hollandsk teenagepige

Ferrari har tilknyttet det første kvindelige medlem til Formel 1-holdets akademi i form en af 16-årig hollandsk pige ved navn Maya Weug.

Det oplyser Ferrari i en meddelelse fredag.

Den unge gokartkører kan nu se frem til at skulle køre en sæson i det internationale Formel 4-mesterskab.

Hun sikrede sig kontrakten med Ferrari, efter at hun blev udråbt som vinder af en fem dage lang talenttræningslejr på det italienske holds base i byen Maranello.

- Dette er et nøgleøjeblik i Scuderia Ferraris og akademiets historie, siger Ferrari-boss Mattia Binotto i en meddelelse.

- Mayas ankomst er en klar indikation af Scuderias forpligtelse til at gøre motorsport mere inkluderende.

Ferraris akademi har indtil nu hjulpet fem talenter med at nå fra juniorrækkerne hele vejen frem til motorsportens kongeklasse, Formel 1.

Fire af dem er at finde på asfalten i denne sæson.

Det gælder blandt andet Ferraris nuværende Formel 1-kører Charles Leclerc og debutant Mick Schumacher - søn af Ferrari-legenden Michael Schumacher - der i denne sæson skal køre for Kevin Magnussens tidligere hold Haas.

Ifølge manager for Ferraris akademi, Marco Matassa, klarede alle de kvindelige deltagere på træningslejren sig godt.

I en enkelt disciplin scorede en af de fire kvindelige finalister sågar en af de højeste placeringer i akademiets historie.

16-årige Maya Weug er født i Spanien og har en belgisk mor og en hollandsk far.

Hun håber at blive den første kvinde til at deltage i et Formel 1-løb siden 1976.

Det var det år den nu afdøde Lella Lombardi fra Italien kørte sit sidste grandprix.

