Forbyder russiske flag

Arrangørerne af Australian Open, Tennis Australia, har forbudt russiske og hviderussiske flag ved Australian Open.

Det sker, efter at Ukraines ambassadør har krævet handling, efter at et russisk flag mandag blev spottet blandt publikum ved turneringen.

Ruslands røde, hvide og blå flag kunne ses, da ukrainske Kateryna Baindl og russiske Kamilla Rekhimova mandag mødtes i første runde på turneringens første dag.

- Flag fra Rusland og Hviderusland er forbudt på anlægget ved Australian Open, lyder det fra Tennis Australia i en udtalelse.

- Vores indledende politik var, at fans kunne medbringe dem, men ikke kunne bruge dem for at forstyrre. I går havde vi en hændelse, hvor et flag blev placeret på tilskuerpladserne.

Tennis Australia siger, at forbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siden den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år, har tennisspillere fra Rusland deltaget i turneringer under neutralt flag. Det samme gælder ved Australian Open.

Ukraines ambassadør i Australien og New Zealand, Vasyl Myrosjnytjenko, opfordrede sent mandag Tennis Australia til at skride til handling.

- Jeg fordømmer på det stærkeste den offentlige visning af det russiske flag under kampen med den ukrainske tennisspiller Kateryna Baindl ved Australian Open, skrev han på Twitter.

Den ukrainske spiller vandt kampen 7-5, 6-7, 6-1 og skal møde amerikanske Caty McNally i anden runde.

I sidste uge opfordrede den ukrainske ambassadør til, at russiske og hviderussiske spillere helt blev udelukket fra Australian Open.

Hviderusland skulle udelukkes på grund af deres støtte til Rusland under invasionen.

Sidste år valgte Wimbledon at udelukke spillere fra Rusland og Hviderusland. Det førte dog til, at turneringen fik frataget sine ranglistepoint.

Det betød, at spilleres præstationer ved Wimbledon sidste år ikke fik indflydelse på verdensranglisterne.