1-0 til Red Bull: Bekymring før episk finale

Mercedes frygter, at Red Bull har farten til hurtigt at stikke af og afgøre mesterskabet

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Mercedes-teamchef Toto Wolff er ‘bekymret’ før den sidste og altafgørende duel i årets Formel 1-mesterskabet.

Ikke på grund af Max Verstappen og Lewis Hamiltons mange bataljer og udsigten til en usportslig afslutning på en historisk tæt og episk sæson.

Men fordi Red Bull havde en hurtigere bil under tidtagning, hvilket blev understreget af, at Sergio Pérez kvalificerede sig foran Valtteri Bottas.

Nok så vigtigt lader Red Bull på Yas Marina Circuit til at have overtaget i løbstrim.

- Jeg er bekymret for søndag, fordi deres løbssimulation var meget bedre fredag. Vores dæk var ikke i vinduet, og deres var, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff.

Mercedes har haft momentum i det seneste løb, men det ligner fordel til Red Bull i finalen. Foto: Jan Sommer

- Vi underpræsterede på long runs. Og vi var virkelig ikke konkurrencedygtige mod Red Bull. Fundamentalt kommer den hurtigste bil til at vinde, siger han.

Han lovpriste også den lille genistreg, som Red Bull lavede, hvor Sergio Pérez kørte to opvarmningsomgange og gav sin teamkammerat en slipstrøm.

Mercedes overvejede slet ikke den variant, men vil måske gøre det i fremtiden.

- Generelt mener vi, at hvad man vinder ved en slipstrøm på langsiderne, det taber man i svingene, for bilerne er for tæt på hinanden, og det er for svært at orkestrere. Men ros til Red Bull, som gjorde det til perfektion, og hvordan de gjorde det. Det gav dem en fordel.

- Men det er ikke grunden til, at vi er bagud. Vi havde ikke farten. Måske noget vi skal lære af i fremtiden, men lige nu er det 1-0 til dem, siger Wolff.

Jokeren i løbet bliver startdækket.

Max Verstappen er på soft, og Lewis Hamilton er medium.

På papiret er medium den bedste løsning, men Red Bull var nødt til at sadle om under tidtagning.

- Det var naturligvis IKKE planen at starte soft; jeg prøvede at starte på medium, men flatspottede det sæt. Men fredag føltes long runs på soft okay, så det var ikke en svær beslutning at fokusere på dem i stedet, siger hollænderen.

Pitstop i Abu Dhabi hører til de mest langsomme på kalenderen. Når det samtidigt er meget svært at overhale, så satser alle på et stop. Foto: Jan Sommer

Red Bull talte om muligheden for at køre en to-stopper, hvilket mest af alt lyder som røgslør. De seneste seks udgaver af dette løb er vundet fra pole-position med et enkelt stop.

Ind- og udkørsel af pitten er lang og tidskrævende, og selv med modifikationer af banen, er det stadig meget, meget svært at overhale.

Lewis Hamilton var ikke helt overbevist om, hvorvidt det ikke var Red Bulls plan hele tiden at starte på soft, som giver en fordel på den første omgang, men til gengæld kan gøre et-stopperen sværere at gennemføre.

For Mercedes var det bare ikke rigtig en mulighed.

- Måske eller måske ikke er vi i en bedre position med dæk, og måske ved de noget, vi ikke ved.

- Vi kæmpede lidt mere med softs på long runs, så jeg tror, at vi er på det rigtige dæk, men vi får se, siger den syvdobbelte mester.

En kører, som VM-rivalerne ikke skal bekymre sig om at tage med en omgang, er Nikita Mazepin. Russeren testede positiv for Covid-19 og misser dermed sæsonfinalen.

