200 millioner skæres: F1-bosser enige om spareplan

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Med den indstilling er Formel 1's ejere Liberty Media gået ind i forhandlingerne om at redde både løbskalender og sportens fremtid.

Som den sportslige direktør Ross Brawn forklarede i en såkaldt vodcast med Sky F1, giver den økonomiske krise i kølvandet på coronapandemien også en mulighed for at genforhandle en økonomisk plan, der er tættere på Liberty Medias oprindelige vision.

Selv topholdene er pludselig lydhøre for at spare penge, og der er allerede opnået enighed blandt de ti hold om at sænke det planlagte budgetloft i 2021 fra 175 til 150 millioner dollar.

I danske kroner høvles 200 millioner kroner af budgettet, så der fra næste år 'kun' må bruges en milliard kroner.

Budgetloftet indeholder dog en række undtagelser; blandt andet kørerlønninger, marketing, de tre højest betalte chefer på holdene og udgifter til motorerne.

Men flertallet af holdene samt Liberty Media vil længere ned. Gerne omkring 125 millioner dollar, som også var det niveau, de amerikanske ejere lagde ud med, da de for to år siden fremlagde deres vision for fremtiden.

Anført af McLaren-chefen Zak Brown fortsætter den kamp med at høvle yderligere millioner af budgettet, fortæller BBC.

Fredag skulle Formel 1-organisationen have afholdt videokonference med lederne fra de ti hold og det internationale motorsportsforbund, FIA, for at drøfte budgetloftet, men mødet er blevet udsat til næste uge.

Ifølge BBC fordi de tre dominerende hold, Mercedes, Ferrari og Red Bull ønsker mere klarhed over, hvordan budgetloftet rammer dem.

Blandt andet kan budgetloftet tvinge de tre hold til at afskedige en række medarbejdere, og for Ferraris vedkommende kan det stride mod italiensk lovgivning.

Liberty Media-bosserne Ross Brawn (t.v.) og Chase Carey (t.h.) forsøger at udnytte corona-krisen til at skubbe Formel 1 i en mere økonomisk bæredygtig retning. Hovedparten af holdene er lydhøre. Foto: Jan Sommer

I et interview med Sky F1 gjorde Ferrari-teamchef Mattia Binotto opmærksom på, at holdet udvikler dele til bilen, som bliver solgt til andre teams til priser, som ikke dækker omkostningerne. Han lufter derfor tanker om to forskellige budgetlofter; et højere til fabriksteams, som udvikler og producerer alt selv, og et lavere til kundeteams.

Mercedes' moderselskab Daimler er 'fornuftige', fortæller McLaren-bossen Zak Brown til Sky og konstaterer i samme forbindelse, at så kan man selv regne ud, hvilke to teams der primært stritter imod yderligere sænkelse af budgetloftet.

Ferrari og Red Bull, hvis nogen skulle være i tvivl ...

Kevin bekræfter: Er kommet med tilbud

Se også: Far som 89-årig: Formel 1-boss kan stadig

Se også: Bekymret Haas-boss: Fremtiden er usikker

Formel 1-sæsonen i 2020 er endnu ikke kommet i gang på grund af den øjeblikkelige coronakrise. Årets første ni grandprixer er enten blevet udskudt eller aflyst.

Sæsonpremieren står lige nu til at blive kørt 28. juni i Frankrig. Fremtiden for dette løb og ditto for de efterfølgende i Østrig og Storbritannien bliver besluttet i slutningen af måneden.

Alt afhængigt af, hvornår sæsonen kan gå i gang, opererer Liberty Media med et sted mellem otte og 19 løb i denne sæson. Seneste start for at kunne afvikle mindst otte grandprixer, som kræves for at kunne kåre en verdensmester, er oktober.

Kevins egen recept: Den perfekte start

Debriefing fra Melbourne: F1 står i lort til halsen