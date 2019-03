2021-regler lækket: Store ændringer i F1

Formel 1 tager et skridt i en mere fair retning, når der bliver lagt loft over, hvor meget holdene må bruge

SAKHIR (Ekstra Bladet): Detaljerne er stadig tys-tys, men Formel 1’s ejere Liberty Media og det internationale motorsportsforbund, FIA, har gjort store fremskridt med de gennemgribende regelændringer, som venter fra 2021-sæsonen.

Holdene blev orienteret på et møde i London først på ugen, og de har nu et konkret forslag foran sig at tage stille til. Team-bosserne har mundkurv på, så det er begrænset, hvor meget der bliver sagt i Bahrain - til citat.

- Chase (Carey, F1’s øverste chef) fremlagde, hvad vi forventede, hvad angik budgetloft, fordeling af præmiepenge, styreform og tekniske regler. De har konsulteret os, siden vi for et år siden her blev præsenteret for deres ideer, siger McLarens chef Zak Brown.

- Det er et positivt skridt i den rigtige retning. Formentlig ikke en ideel løsning for nogen af de ti teams. Men når ingen har fået det, som de vil have det, lader det til, at de har ramt nogenlunde rigtigt, siger han.

Når Kevin Magnussen og Haas ikke har en chance for at slå en Mercedes eller Ferrari, skyldes det først fremmest, at de store hold bruger tre gange så mange penge. Det bliver nu ændret. Foto: Jan Sommer

Et af de springende punkter er indførslen af et budgetloft. Haas bruger eksempelvis 130-140 millioner dollar om året, mens Mercedes og Ferrari spenderer det tredobbelte.

- Den kommercielle side er kompliceret, for de store hold har ikke lyst til at bruge færre penge. Så der skal findes et kompromis for at sikre et godt konkurrencedygtigt Formel 1 i fremtiden, konstaterer Franz Tost, teamchef for Toro Rosso.

Detaljer er lækket både før og efter mødet, og det lader til, at forhåndsaftaler er faldet på plads med de store teams.

Tallene, som florerer, er et budgetloft på 220 millioner dollar i 2020, som sænkes gradvis til 135 millioner dollar i 2023. Vel at mærke uden udgifter til kørerlønninger, cheflønninger, markering og forplejning af team og gæster.

Udfordringen med loftet er, hvordan man dobbelttjekker det. Især Ferrari er bekymringen, fordi F1-holdet er en del af en stor organisation, og man nemmere kan skjule ekstra udgifter. Er der en sport, hvor man prøver at snyde og omgå regler, så er det Formel 1.

Til sammenligning er Mercedes’ og Red Bulls teams adskilt i separate firmaer og nemmere at kontrollere.

Ferrari får efter planerne stadig særstatus i det nye reglement, men ikke helt lige så mange penge som tidligere. Til gengæld må de heller ikke bruge så mange. Foto: Jan Sommer

Planen er også at standardisere en række usexede komponenter til bilerne for at holde omkostninger nede. Fans er formentlig ligeglade med, at alle teams benytter samme gearkasse, rat, bremser, fælge, pedaler, pitstopudstyr og drivaksel for at nævne nogle eksempler. Til gengæld bliver listen af dele, som Haas lige nu lovligt køber af Ferrari formentlig mindre.

Reglerne ventes endeligt vedtaget, når FIA’s World Motor Sport Council mødes 14. juni. Det tekniske reglement lader muligvis vente på sig til december. Tanken er ikke at give de store teams for meget tid til at sikre sig et forspring.

Budgetloft indføres: Fra 220 millioner dollar i 2020 til 185 millioner (2021), 160 millioner (2022) og 135 millioner (2023). Minus udgifter til kørerlønninger, cheflønninger, marketing og hospitality. Standardiserede dele: Som gearkasse, rat, bremser, fælge, pedaler, pitstopudstyr og drivaksel Samme motor: V6-hybridmotorerne fortsætter med mindre ændringer, som skulle give lidt mere larm. Motorproducenterne så ingen idé i at kaste formuer efter udvikling af en nye. Springet mellem de motorer er efterhånden lille; det holder omkostninger nede og gør det mere attraktivt for nye teams. Byg selv: B-team-konceptet som Haas i ekstrem grad, men også Toro Rosso og Alfa Romeo benytter formindskes, så holdene skal bygge flere dele selv. Til gengæld bliver listen af standarddele længere. Fair fordeling af præmiepenge: Eller mere ligelig fordel. Ferrari forventes dog stadig at få særstatus. Men ‘kun’ 40 millioner dollar for at være Ferrari fremfor de ca. 70 millioner, de modtager p.t. Motorfabrikanter får 10 millioner dollar ekstra. Bedre racing: Det tekniske reglement bygger videre på 2019-ændringer, så bilerne bliver bedre i stand til at følge hinanden. Hvilket giver flere hjul-til-hjul-kampe og overhalinger.

