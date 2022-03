30 løb om året: - De må søge om skilsmisse

I et nyt interview bekræfter direktøren for Formel 1, Stefano Domenicali, at den stigende interesse for sporten giver anledning til at udvide løbskalenderen til 30 løb

I et eksklusivt interview med Sky Sports bekræfter Formel 1-direktør, Stefano Domenicali, at vi snart kan se en del flere løb i løbet af Formel 1-sæson.

- Jeg tror, der er potentiale til at gå op til 24 løb. Jeg tror endda, der er potentiale til at gå op til 30! I hvert fald med den interesse, vi ser fra hele verden, siger den italienske Formel 1-direktør.

Allerede i 2019 fik beslutningen om en udvidet løbskalender på 22 løb kritik. Red Bull-kører Max Verstappen mente allerede dengang, at det ville få store konsekvenser for især mekanikerne.

- Mekanikerne ankommer mandag eller tirsdag for at bygge alt op, mens de store bosser først ankommer lørdag og måske allerede flyver hjem under løbet igen, sagde hollænderen i 2019 ifølge motorsport.com.

- Det er ikke noget problem for dem (bosserne red.), de kan sagtens klare 30 løb, fordi de kun er væk tre dage ad gangen.

- For de fleste andre er det fem eller seks dage. Mekanikerne kan lige så godt søge om skilsmisse med det samme, hvis der kommer til at være flere (løb red.).

I 2022-sæsonen er endnu et løb så blevet tilføjet, så der skal køres 23, hvis der bliver fundet en erstatning for det aflyste russiske grandprix.

Den nye Alfa Romeo-kører Valtteri Bottas har ifølge Racingnews365 også udtalt til 'Beyond The Grid'- podcasten, at han 'føler vi er ved at nå grænsen' med de 23 løb i 2022-sæsonen.

Formel 1's Concorde-aftale tillader op til 24 løb per sæson, men aftalen udløber i 2025.

Stefano Domenicali har været direktør for Formel 1 siden 2021. Her er han på stratgridden til løbet i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Flere lande på løbskalenderen

Udover at der skal flere løb på løbskalenderen, ser direktør Stefano Domenicali også gerne, Formel 1 skal udvides geografisk.

Han ser de afrikanske lande som et potentielt marked for fremtidige løb, fordi interessen for Formel 1 stiger markant på det kontinent.

- Udover USA og Kina, tror jeg også, der er et stort potentiale i Afrika snart. Det er helt sikkert et område, der indtil videre geografisk set mangler i vores kalender, siger han til Sky Sports.

Sidst der blev kørt i Afrika var på Kyalami-banen i Sydafrika i 1993. En bane, Lewis Hamilton for nyligt har insisteret på skulle vende tilbage til Formel 1.

Udover det er der også udsigt til, at Las Vegas kan være en del af løbskalenderen allerede fra næste sæson. 'Sin City' har senest været vært for et F1-grandprix i 1984.

I weekenden skal 2022-sæsonens andet grandprix køres, når Saudi Arabien skal være værter.

Ferrari fik en flyvende start på sæsonen med en 1-2 sejr i Bahrain søndag.

Danske Kevin Magnussen stjal dog billedet, da han mod alt forventning sluttede som nummer fem i Haas-raceren.

