650 kilometer fra Danmark satser de på 105.000 fans

Første weekend i september forventer Hollands Grand Prix at kunne fylde tribunerne med orangeklædte Max Verstappen-fans - uden restriktioner

Speederen er trykket i bund for comeback til normale tilstande meget tæt på Danmarks grænser.

Første weekend i september med et års forsinkelse vender Hollands Grand Prix tilbage på Formel 1-kalenderen efter 36 års fravær.

Forventningen er, at det sker foran et orange hav af 105.000 vilde Max Verstappen-fans, som ikke behøver at holde afstand til hinanden.

14 dage forinden håber man at afvikle den klassiske hollandske musikfestival Lowlands med 50.000 deltagere.

- Sundhedsministeren er meget optimistisk og forventer, at alle restriktioner er væk senest 1. september inklusive kravet om halvanden meters afstand.

- Det er særligt vigtigt for Zandvoort, fordi eksempelvis 50.000-60.000 tilskuere ikke svarer til løbets ‘business case’. Det skal bruge mindst 100.000 før, at det hænger sammen økonomisk, fortæller Erik Van Haren, F1- og sportsjournalist fra Telegraaf, Hollands største avis.

Budgettet til løbet er uden støtte fra regeringen, men naturligvis er der med et arrangement af den størrelse et tæt samarbejde mellem F1-promotoren og ministeriet for folkesundhed, velfærd og sport.

Max Verstappens orange hær er berejst. Hollænderen har fans med overalt og er ekstremt populær på sit hjemmemarked. Her har en flok lejet en båd under Monacos Grand Prix. Foto: Getty/Red Bull Content Pool

Hollænderne skal træffe en endelig beslutning først i juli - alle tegn peger på grønt lys for tilskuere, som enten er vaccinerede eller har en negativ test.

- Hvis du havde spurgt mig for to uger siden, ville jeg have været i tvivl, om løbet var blevet til noget, men det er jeg ikke efter de seneste udmeldinger, siger Erik Van Haren.

Lighedspunkterne mellem Holland og Danmark er mange, om end restriktionerne i det mere befolkningstætte land har været skrappere - inklusiv spærretid.

Man satte skub under genåbningen for to uger siden, og fra lørdag åbner indendørs-servering på restauranter.

Som København er Amsterdam vært ved europamesterskaberne i fodbold. Her bliver kapaciteten 16.000 på Amsterdam Arena, mens man i Æresdivisionen tidligere har holdt sig til enkelte forsøg a la den danske Superliga-ordning.

Circuit Zandvoort er moderniseret og klar til at tage imod Formel 1 for første gang siden 1985. Foto: Chris Schotanus/F1/PR

Vaccinationsudrulningen er en smule foran den danske. Forventningen er, at alle aldersgrupper har fået tilbudt første stik primo juli. I Holland bruger man primært Pfizer og Moderna suppleret med AstraZeneca, hvis man er over 60.

Store publikummer til motorsport bliver en kendsgerning før Zandvoort og ikke kun i USA, hvor man for en uge siden havde 135.000 på plads til Indianapolis 500.

Til grandprixerne på Red Bull Ring i Østrig sidst i juni og først i juli åbnes campingpladserne.

I weekend to håber man på fyldte tribuner. Det andet løb på Red Bull Ring køres som erstatning for grandprixet i Montréal.

Til gengæld bekræftede arrangørerne i Singapore fredag, at man for andet år i træk aflyser sit grandprix grundet covid-19. F1 har flere forskellige alternativer, så hullet i kalenderen bliver fyldt.

