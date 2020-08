Åben Ferrari-krig efter nyt mareridt

Sæsonen har indtil videre været decideret forfærdelig for Ferrari.

Især Sebastian Vettel har oplevet det ene mareridt efter det andet. Efter fem løb ligger han blot på en samlet 13. plads med ti point.

Søndag var den allerede gal igen på første omgang for Vettel.

Han mistede sin Ferrari ud af det blå, spandt rundt og endte på tværs af banen. Resultaterne afspejler også tydeligt stemningen hos det italienske team.

Chat med Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, fra kl. 11.30 i dag.

Over teamradioen var han ikke bleg for at kritisere teamet foran alverdens seere. Han mente, at teamet var gået imod den oprindelige strategi.

- Vi talte om det i morges. Jeg hænger I, men I ved, at I ødelagde det.

Efter løbet uddybede han over for Sky Sport Italia, ifølge Motorsport.

- Vi talte om i morges, at der ikke ville være nogen idé i at pitte, velvidende at vi ville køre ind i trafik, og det var præcis, hvad vi gjorde.

- Vi kom også på det hårde dæk, som vi kun var på omkring ti omgange, måske ikke engang det. Så det gav ingen mening.

- Hvorfor vil I sætte de hårde på for ti omgange og så sætte medium på for 20 omgange? Jeg løb tør for dæk til sidst. Så vi talte præcis om det. Vi gjorde ikke vores bedste i dag, sagde Sebastian Vettel.

Den firedobbelte verdensmester har kun scoret mere end et point en enkelt gang i sæsonen. Søndag måtte han tage tomhændet hjem fra Silverstone. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

- Var alligevel blevet 12'er

Ferrari-boss Mattia Binotto har en noget anden opfattelse af sagen end sin tyske kører.

- Jeg tror ikke, at han har mistet tilliden, men det er svært for ham for tiden. Hans løb var op ad bakke, fordi han spandt rundt fra start. Jeg tror ikke, at vores strategi straffede ham. Han ville alligevel være blevet 12'er, siger Binotto til Sky Sport Italia.

Vettels ti point efter fem løb er tyskerens dårligste start på en Formel 1-sæson siden 2008, hvor han kørte for Toro Rosso.

Efter sæsonen overtager Carlos Sainz sædet hos Ferrari fra Vettel. Den firedobbelte verdensmester har endnu ikke skrevet kontrakt med et nyt team.

Jason Watt slagter Vettel efter søndagens løb på Silverstone, mens to andre scorer topkarakter - læs mere her (+)

- Grosjean er livsfarlig

Se også: Føler sig snydt: Mercedes-boss truer F1