Åbent skænderi: Sådan endte det i bromance

George Russell og Romain Grosjean er videre efter deres konflikt og sammenstød under Singapores Grand Prix

'Til Sochi med venner ... og Romain' lød den ledsagende besked til billedet af George Russell og Romain Grosjean i selskab med blandt andre Sergio Perez og Carlos Sainz Jr. med kurs mod weekendens grandprix i Rusland.

'Alt er godt, intet behov for boksehandsker' tilføjede Romain Grosjean på sin Instagram, hvor han forrest i privatflyet sad og smilede sammen med Williams' talentfulde rookie.

Stemningen mellem dem var noget mere ophidset søndag aften i Singapore, hvor briten opsøgte franskmanden allerede, mens de var ved at give deres obligatoriske interview.

Han var IKKE tilfreds med, hvordan de var kørt sammen.

Set udefra lignede det en klassisk racing-hændelse på en bybane. Begge kørte med høj risiko, og begge kunne have undgået situationen ved at efterlade mere plads til rivalen.

Sådan så dommerne det også ...

En ting er, hvad der bliver sagt, mens adrenalinen pumper rundt i kroppen. Følelserne går knap så højt, når alle parter er faldet ned.

- George er en superfyr, og vi talte om det. Vi gik til stewards og så billederne. Mika Salo var kører-steward, og han sagde; 'hvis jeg var George, ville jeg have gjort det samme, og hvis jeg var Romain, ville jeg have gjort det samme. Måden, det endte på, var en skam, men alt er godt. Vi legede lidt med det på sociale medier for sjov, siger franskmanden ifølge formula1.com.

Foto: TIM CHONG/Reuters/Ritzau Scanpix

Den unge brite var også hurtigt klar til at begrave stridsøksen.

- Uden for banen er Romain en fin fyr, og vi kommer godt overens. Jeg er uenig med, hvad der skete på banen, men sådan er livet. Vi er begge voksne mænd, og vi kan lægge det bag os.

- Vi talte sammen søndag aften, bagefter skrev vi sammen og blev enige om, at hvad der sker på banen, bliver på banen. Intet nag udenfor. Vi jokede lidt om situationen, og det samme gjorde Carlos (Sainz) og Sergio (Perez) på flyet, siger Russell.

Romain Grosjean var hurtigste Haas-kører i første træning. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Allerede fredag var tilbage til hverdagen med træning på Sochi Autodrom.

Hos Haas kører man nu med den såkaldte hybridbil i begge sider af garagen; den tager sit udgangspunkt i gulvet fra den oprindelige Melbourne-racer påmonteret nyere dele. Den rakte til en placering midt i feltet til Haas-duoen.

Ferraris Charles Leclerc var hurtigst under første træning foran Max Verstappen og Sebastian Vettel.

