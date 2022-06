Årets bedste: Første triumf til dansk F1-håb

BAKU (Ekstra Bladet): Efter en meget barsk start på sin første sæson i Formel 2 er Frederik Vesti tilbage på vinderkurs.

Den 20-årige Mercedes-støttede jyde startede toer til sprintløbet i Bakus gader og konverterede det til sin første sejr i klassen lige under Formel 1.

- Kan I lige fatte, hvad vi har gjort? Sikke et løb, jublede han over radioen efter endnu en kaotisk affære rundt i Baku, der som altid bød på uheld og flere safetycars.

Jubel med ART Grand Prix. Foto: Jan Sommer

Vesti kom godt fra linjen og førte gennem første sving, men havde for meget fart på i indgangen og for lidt på vej ud, så han røg umiddelbart ned på tredjepladsen.

Som uheldene og kaosset begyndte bagved, bevarede Vesti overblikket. Han avancerede først en enkelt placering og udnyttede så sprintløbets anden genstart til at snuppe føringen fra Jehan Daruvala (Prema).

Frederik Vesti er for første gang i denne sæson ved at sætte teamkammeraten Theo Pourchaire godt og grundigt på plads. Franskmanden blev syver. Foto: Jan Sommer

Mens karrierens første møde med Monaco ikke gik som planlagt, tog gadebanen i Aserbajdsjan bedre imod det danske Formel 1-håb fra Filskov.

- Fra jeg skrev under på min Formel 2-kontrakt, så jeg frem til at køre i Baku. Jeg elsker den her bane, sagde en lykkelig Frederik Vesti efterfølgende.

Årets første sejr - og andet podie. Foto: Jan Sommer

Sæsonen er først lige for alvor begyndt, bemærkede han til Ekstra Bladet for tre uger siden efter sin podieplacering i Barcelona. Efter den tunge start rykker han nu op på tiendepladsen i mesterskabet.

Til hovedløbet starter Vesti nier med sin teamkammerat Théo Pourchaire på 12. pladsen. Men lige i Baku er alt muligt.

- Kvalifikationen var ikke optimal, men vi viste i idag, at vi har fart. Så målet er flere point søndag, siger Frederik Vesti.

