Årets bedste: Oprejsning til dansk F1-håb

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): En sølle tiendedel af et sekund adskilte Frederik Vesti fra sin første pole-position i Formel 2.

Efter en svær start er den Mercedes-støttede dansker for alvor ved at stemple ind i sæsonen.

For to uger siden i Aserbajdsjan vandt han sit første sprintløb i klassen og med sin placering i første startrække til søndagens hovedløb, er en større triumf inden for rækkevidde.

Logan Sargeant var marginalt hurtigere end den danske ART Grand Prix-kører, som til gengæld henviste etteren i mesterskabet, Felipe Drugovich, samt sin mere erfarne teamkammerat Théo Pourchaire til anden startrække.

Formkurven går den rigtige vej for Frederik Vesti. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der er lidt længere vej til store resultater for Haas og Kevin Magnussen i Storbritannien.

Første træning bød på nedbør og ikke meget action. I den anden sluttede Magnussen 17’er og kollegaen Mick Schumacher 19’er.

Farten i løbstrim ikke videre imponerende ud, ligesom det heller ikke hjalp, at danskeren følte sig lidt sløj.

- Jeg er stadig optimist, for det er meget tæt, og der skal ikke meget til at springe fremad. Vi må også se, hvad vejret gør, siger han.

Vejrudsigten giver dog mulighed for regn under tidtagningen, hvilket vil hjælpe Haas, da teamets VF-22’er har et ekstra gear under de forhold.

Haas skal stadig gennem tre yderligere weekender, før teamets store opgradering venter sidst på måneden i Ungarn.

Flere skyer på himlen lørdag eftermiddag vil hjælpe Haas. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Samtidigt opruster rivalerne ufortrødent videre.

Williams har på hjemmebanen medbragt en opgradering, som dybest set er en helt ny og anderledes bil.

De første indikationer tyder på, at den fungerer, så bundproppen har taget et spring ind i midterfeltet.

Eller rettere så har Alexander Albon fået en ny bil, mens kollegaen Nicholas Latifi må vente på sin til Frankrig.

Canadieren var stadig sidst, mens briten i anden træning var et sekund hurtigere og foran Alpha Tauri, Haas og en Alfa Romeo.

Bundproppen Williams har tilsyneladende taget et stort spring frem. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Både Alpine og Mercedes har også en kraftigt opdateret bil denne weekend, hvilket giver håb om ekstra spænding til lørdagens kvalifikation.

Carlos Sainz (Ferrari) toppede tiderne under fredagens træninger, men lige efter ham fulgte lidt overraskende Lewis Hamilton (Mercedes) og Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen placerede sig på fjerdepladsen, mens både Charles Lerclerc (Ferrari) og Fernando Alonso (Alpine) var hurtigere end Red Bull-kollegaen Sergio Pérez.