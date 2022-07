Årets bedste: Point til begge Haas i østrigsk gyser

Med en sjetteplads til Mick Schumacher og en ottendeplads til Kevin Magnussen sikrede teamet i i Østrig sin største pointhøst i denne sæson - Charles Leclerc vandt et dramatisk grandprix

Østrigs Grand Prix har været scenen for nogle af Haas-teamets største bedrifter, og 2022-udgaven blev endnu en.

Begge Haas nåede i pointene for andet løb i træk i et hæsblæsende race, som var fyldt med drama, tekniske problemer og fedt racerløb.

Mick Schumacher leverede sit bedste resultat i karrieren med en sjetteplads, mens Kevin Magnussen sluttede nummer otte.

Danskeren kæmpede med tekniske problemer i anden halvdel af grandprixet og måtte se sig overhalet til sidst af McLarens Lando Norris. Afslutningen var en decideret gyser for Magnussen, der frygtede, at han ville udgå. At se Carlos Sainz hoppe ud af en brændende bil med samme Ferrari-motor hjalp ikke på nerverne.

Weekenden udløste samlet 14 point til Haas-teamet, som dermed rykker forbi Alpha Tauri i konstruktør-VM og op på syvendepladsen.

Første del af løbet gik som planlagt for Haas.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mens alt gik bedst, kæmpede begge Haas mod Lewis Hamilton - og havde sigtekornet rettet mod Esteban Ocon foran. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Ren start fra både Kevin Magnussen og Mick Schumacher selv med Lewis Hamiltons Mercedes imellem dem. Det har ellers været en sprængfarlig cocktail to gange i år.

Halvvejs førte danskeren sin tyske kollega an, men pludselig faldt omgangstiderne drastisk.

- Har jeg et motorproblem? spurgte Magnussen.

Haas-garagen svarede, at de så voldsomme udsving i data, og motoren begyndte at sætte ud. Han fik besked på at foretage nogle justeringer i Ferraris-motorens hybridsystem, som i denne sæson har været alt andet end driftsikkert.

Mick Schumacher så sit snit til at overhale ved den lejlighed.

Magnussens Haas-racer var i stand til at fortsætte, men det kostede omgangstid.

Konsekvensen var ikke så hård som for Carlos Sainz, der senere mistede en sikker andenplads, da hans Ferrari-motor brød i brand.

Mick Schumacher blev sekser og haler ind på Kevin Magnussen i VM-stillingen. Tyskeren blev kåret til løbets kører. Foto: Johann Groder/Ritzau Scanpix

Italienerne vil hellere have driftsikkerhed som problem sammenlignet med manglende ydelse, men holdbarheden i år er et problem for alle med den motorenhed.

- Jeg er glad for, at jeg nåede hele vejen hjem. Jeg var urolig undervejs, sagde Kevin Magnussen over radioen efter ternet flag.

Bagefter uddybede han:

- Det var en fantastisk weekend. God tidtagning, godt sprintløb og så dobbelte point i dag. Vi kunne ikke bede om meget mere. Og så for anden weekend i træk. Det tror jeg ikke, vi har gjort før som team, sagde han.

- Jeg havde lidt motorproblemer i løbet, så jeg bad virkelig til gud om, at det ikke blev værre. Alt taget i betragtning var det virkelig en god weekend.

Ulempen ved en sprintkvalifikation er, at overraskelser fra tidtagninger bliver udlignet, når der køres løb om lørdagen, så bilerne falder mere ind i deres naturlige rækkefølge.

Det gjorde imidlertid ingenting på Red Bull Ring, når midterfeltet er så uhyre tæt.

Undervejs bød grandprixet på noget af det mest hæsblæsende racing set hele året. På et tidspunkt lå fem biler inklusive de to Haas i en intens fight om position.

Ingen tvivl om, at bilerne virkelig kan levere tættere og bedre kampe mod hinanden end tidligere.

Fra pole-position var Max Verstappen favorit til at levere endnu en sejr foran det orange hav af hollandske fans til Red Bulls hjemmebanegrandprix.

Men både han også teamkammeraten Sergio Pérez havde en dårlig dag. Mexicaneren fik kontakt med George Russell (Mercedes) på første omgang og udgik.

Og Max Verstappen kunne ikke matche Ferrariernes fart.

Forløsning hos Ferrari. Det var lige ved at gå galt i begge sider af garagen. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Spænding kom der alligevel takket være den skrøbelige Ferrari-motor. For Leclerc havde også tekniske problemer til sidst, så Verstappen halede ind og var kun halvandet sekund efter ved ternet flag.

Lewis Hamilton scorede sit tredje podie i træk. Herefter fulgte teamkammeraten George Russell, mens Alpines Esteban Ocon blev femmer og ‘best of the rest’.

SE OGSÅ: Debriefing fra Silverstone: Detaljen, Haas-bossen tier om

Fik du læst?

Klar Haas-plan: Måtte ofre Mick

Watt: Fatter ikke Ferrari

Trak nitte i regnlotteri: Mareridt for dansk F1-håb