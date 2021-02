Årets første F1-racer afsløret

Som det første team gav McLaren et smugkig på den F1-racer, der skal vinterteste i Bahrain midt i marts og starte sæsonen to uger senere på samme bane.

På papiret burde sidste års treere i VM-stillingen fortsætte de seneste års positive udvikling og rykke nærmere griddens forreste række.

Teamet skifter fra Renault- til Mercedes-motor og har nu en kører med sejre på cv’et som leder i form af Daniel Ricciardo.

Men topchefen Zak Brown lader sig ikke lokke ud i dristige spådomme.

- Mesterskabet er urealistisk. Vi kan kun arbejde på at lukke hullet til Mercedes, som vi forventer igen vil være hurtigst. Reglerne har ikke ændret sig det store, så 2021 vil ikke se meget anderledes ud fra 2020 udover, at det vil være endnu tættere.

- Vi gik ind til Abu Dhabi og kunne ende tre, fire eller fem, og jeg forventer, at det bliver endnu tættere i denne sæson. Det er for tæt til forudsigelser, siger han.

Bagved lurer Ferrari, som har en helt nydesignet motor klar til denne sæson, efter italienerne blev taget i at omgå reglerne. Det samme gør Aston Martin - tidligere Racing Point - som i fjor fik fratrukket point grundet en kopisag - og endelig storsatsende Alpine F1 Team (tidligere Renault).

Som Daniel Ricciardo bemærker på online-pressekonferencen nåede flertallet af holdene sidste år på podiet. Selv om den store revolution først kommer med nye biler i 2022, vil der være muligheder for både podier og sejre til flere teams end i senere år.

- Du har Mercedes med en skydeskive på ryggen, men resten af os nærmer os, siger australieren.

- Hele feltet nærmer sig fronten, og næsten alle teams har en chancen for et podium i år. Det bliver tæt igen.

Største udfordring lige nu og her bliver, hvor meget pandemien kommer til at påvirke sæsonen. Formel 1 planlægger hele 23 løb med særligt tryk på programmet henover sommer og efterår.

Daniel Ricciardo er kommet til fra Renault - på en treårig kontrakt afslørede australieren mandag. Foto: McLaren Racing

Zak Brown er fortrøstningsfuld.

- Jeg forventer, at vi starter sæsonen, som vi sluttede den i Abu Dhabi. Vi bærer masker indenfor, vi holder afstand og så videre. Det bliver nemmere, fordi vi kender protokollerne og ved, hvad der virker.

- Min personlige holdning er, at sæsonen gradvist vil åbne, og jeg håber, at henover året vil vaccinerne hjælpe os med at åbne mere. Når man ser nyheder, virker det til, at vaccinerne har en betydning, men der kommer til at gå et stykke tid, før vi er tilbage til det normale, siger han.

Bahrain International Circuit huser vintertest fra 12-14. marts og sæsonpremieren fra 26.-28. marts. Her starter også Christian Lundgaard sin sæson i F2.

Effektive ændringer

Pandemien koster dyrt for professionel sport og for at spare penge videreføres 2020-biler stort set. Holdene kan vælge at ændre to steder, men de skal også rette ind efter en stadig væsentlig opdatering af de aerodynamiske regler.

Særlig den bagerste del af gulvet er simplificeret til denne sæson for at pille downforce af bilerne. Foto: McLaren Racing

Sidste års biler var de hurtigste i F1-historien. Der var en frygt for, at hverken dæk eller baner kunne følge med udviklingen, så dele af gulvet, bremsekøling og diffuser er forenklet.

- Regelændringer har været effektive og har fjernet en del downforce især på den bagerste aksel. Vi har været i processen med at vinde noget af den tilbage, siger James Key, teknisk chef for McLaren.

Alene det simplere gulv koster over et sekund i omgangstid.

Spørgsmålet er, hvor længe det varer.

- Jeg tror, at vi til vintertest og sæsonstart vil se nogle biler, som ikke er helt færdige, siger Key.

- Reglerne har stoppet den hurtige udvikling, som er foregået i flere år, men der er stadig en del potentiale på andre steder af bilen. Mit gæt er, at når vi først kommer i gang med sæsonen, så har vi fundet det meste af, hvad der blev tabt.

