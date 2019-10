Årets lavpunkt: Haas på vildspor

Kevin Magnussen og Romain Grosjean havde intet at skyde med i Mexicos tynde luft og kvalificerede sig i næstsidste startrække. Som plaster på såret sikrede Magnussen sig sejren i det interne kvalifikationsduel

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): På forhånd frygtede Kevin Magnussen og Haas besøget i Mexicos tynde luft, og de bange anelser holdt stik.

Lørdagens tidtagning blev årets ringeste for det amerikanske team.

Kevin Magnussen starter søndagens grandprix som nummer 17 og Romain Grosjean som nummer 18.

Kun Williams var langsommere, og for en stund så det rent faktisk ud til, at George Russell ville klemme sig mellem de to Haas.

- Der er bare intet greb, lød det frustreret fra Kevin Magnussen over radioen.

Haas-raceren mangler downforce i forhold til rivalerne, og som sæsonen er skredet frem, har deres opdateringer ikke fungeret. Det bliver straffet ekstra i 2200 meters højde, hvor aerodynamikken er påvirket af den tynde luft, og de luftkølede motorer når faretruende temperaturer.

Haas er på afveje. Foto: Carlos Jasso/Reuters/Ritzau Scanpix

- Forholdene tager bilen til det ekstreme. Du skal virkelig køle bilen meget, for der kommer ikke meget luft ind i køleren, selv om du kører 360 km/t. Luften er så tynd. Selv om vi kører med maks vinge - Monaco-niveau på bagvingen - har vi stadig mindre downforce end på Monza, forklarer Kevin Magnussen.

Til det italienske grandprix ofrer man meget downforce for at øge tophastigheden, men det klarer den tynde luft helt af sig selv i Mexico.

Historisk har Haas haft det svært på denne bane. Sidste år kvalificerede de sig som 16 og 18 her; i 2017 som 19 og 20 ...

Grandprixet søndag aften skal dog ikke afskrives helt på forhånd. Man kan overhale på Autódromo Hermanos Rodríguez, og Haas har med sin Ferrari-motor en trumf. De er hurtige i lige linje, så på langsiderne kan de både angribe og forsvare.

Mødet med banen i Mexico blev lige så slemt, som teamet havde forventet. Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Dæksliddet under træning var ekstremt, så mange strategier kommer i spil. Med lidt held kan teamet håbe på en gentagelse af løbet for to år siden, hvor Kevin Magnussen blev otter trods en skrækkelig kvalifikation.

- Jeg tror ikke, det bliver en et-stopper. Måske heller ikke en to-stopper. Løbet kan blive spændende, håber danskeren.

Magiske Magnussen når utrolig milepæl

For Magnussen bød resultatet kun på en lille opmuntring. Han fører nu det interne kvalifikationsregnskab mod Romain Grosjean 11-7 og er dermed sikker på at vinde den duel, når året er omme.

Max Verstappen scorede en overraskende pole-position foran de to Ferrarier. Selv om hollænderen har vundet de sidste to gange i Mexico, så Red Bull ikke overbevisende ud under træning.

Kvalifikationen fik en dramatisk afslutning, da Valtteri Bottas sendte sin Mercedes hårdt i væggen i det sidste sving. Forudsat at finnen undslipper straffe starter han sekser, mens teamkammeraten Lewis Hamilton blev firer foran Red Bulls Alexander Albon.

McLarens Carlos Sainz blev klart ‘best of the rest’ med teamkammeraten Lando Norris lige efter sig. Toro Rosso fortsatte fredagens gode takter og starter i top ti med begge kørere.

