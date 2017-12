Årets mest læste: Flabet Kevin hyldet - 'alle andre er så røvkedelige'

Jason Watt tøver ikke et sekund med at give sit bud på, hvorfor historien om Kevin Magnussens sviner til Nico Hülkenberg er blandt årets mest populære på ekstrabladet.dk

Sagde han virkelig det? En del Formel 1-fans spærrede øjnene op i forbløffelse, da Kevin Magnussen efter det ungarske grandprix i juli for rullende kameraer kvitterede for en spydig bemærkning fra rivalen Nico Hülkenberg.

- Suck my balls, sagde Magnussen og lagde alen til sit omdømme som motorsportens slemme dreng.

Over 316.000 gange er artiklen vist her på ekstrabladet.dk, og den når dermed i top fem over årets mest læste sportshistorier.

Du kan læse historien her

Årsagen er indlysende, mener vores motorsportskommentator Jason Watt.

- Det var befriende, at der endelig var en i Formel 1, der turde spytte ud og være lidt rap i replikken. Det er man ikke vant til i Formel 1, og det er simpelt hen derfor, at sagen blev så stor, siger Jason Watt.

- Var det sket i fodbold, havde man bare trukket på skuldrene. Ingen havde rynket på næsen, men når det er i Formel 1, hvor pæne kørere med polerede meninger hver gang bare sætter den samme plade på grammofonen, når de bliver interviewet, så er det noget særligt.

- Jeg kan ikke pege på én anden kører, der ville gøre, hvad Kevin gjorde, og det vækker naturligvis interesse. Men det er da befriende, at det sker, og folk kan godt lide det.

- Hvorfor skal alle interviews overværes af en pressemedarbejder, som optager det hele og bagefter evaluerer interviewet i mindste detalje for at forhindre, at køreren næste gang siger noget kontroversielt? De er alt for velopdragne i Formel 1, siger Jason Watt, som noterede sig, at der kun gik få timer mellem interviewet og offentliggørelse af Youtube-videoer, hvor Magnussen bliver hyldet som en fandens karl.

- Episoden vakte mest af alt opsigt, fordi alle andre kørere er så røvkedelige, siger Jason Watt.

