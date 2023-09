Årets værste: - Ingen chance overhovedet

MONZA (Ekstra Bladet): Frustrationerne stod ud af øjne, ører og mund på både Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg efter Italiens Grand Prix.

Fraser som ‘årets værste løb’ blev brugt, og sær tyskeren skulle have hævet stemmen internt efterfølgende.

Duoen sluttede 17 og 18, sidst blandt de gennemførte, og de eneste taget med en omgang.

- Vi talte om at prøve at køre hele løbet på det hårde dæk og så håbe på en sen safetycar, lidt ligesom Albon gjorde det i Melbourne sidste år. Men ingen chance! Overhovedet, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

Haas-raceren var så sulten efter dæk, at begge biler måtte køre to-stoppere på en bane, hvor man bare skal nøjes med et enkelt.

- Der bliver lavet arbejde i kulissen, og vi må bare være tålmodige, indtil vi kan få de dele på bilen. Vi er bare nødt til at fortsætte indtil da uden at græde over, hvad vi har at køre med lige nu.

Kevin Magnussen fandt en brav mine frem efter sidstepladsen og forsøgte at være positiv og udtrykke sin tillid til teamet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er bare et paradoks, at vi har en af de svageste biler med det stærkeste fundament, jeg har set i teamet. Vi kan gøre det bedre, og vi vil gøre det bedre. Lige nu handler det om at udholde det og have tålmodighed.

- Det er vigtigt for os at give feedback, men samtidig give teamet arbejdsro og have tillid til dem, siger danskeren.

Kørte gennem os

Nico Hülkenberg avancerede i starten, før han faldt som en sten. Han var lige så frustreret:

- Når det nye går af dækkene, er der kun en vej. Og det er baglæns. Det var et af årets værste løb, sagde han.

Hülkenberg håber, at han i de kommende løb får en følelse af at køre racerløb mod andre. Sådan føltes det ikke på Monza. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han ser meget frem til gaderæs i Singapore og hurtige sving, som kræver mere downforce i Japan.

- Forsigtig optimist til de næste løb. Vi burde være et bedre sted i midterfeltet og tættere på at være i et racerløb, for i dag føltes det, som om vi var ingen steder, og alle kørte gennem os, sagde han.